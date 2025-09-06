Xây dựng Thường Xuân trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách

Với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ cùng với các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang được xã Thường Xuân quan tâm gìn giữ và trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại cơ sở du lịch xã Thường Xuân.

Đến xã Thường Xuân, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá Vườn Quốc gia Xuân Liên, có diện tích khoảng 25.600ha với những ngọn núi cao, mây mù che phủ như Pù Xèo, Pù Gió; những cánh rừng nguyên sinh có hệ động thực vật phong phú. Đến đây, du khách còn được tìm hiểu nhiều địa danh gắn liền với các huyền thoại và những câu chuyện kể của Nhân dân trong vùng về Anh hùng dân tộc - Bình định vương Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như: Hòn mài mực, Hón Ngồi... Tương truyền đây là nơi nghĩa quân đã dựng lán, hạ trại để tập luyện và rèn binh khí. Dấu vết lán trại thì không còn nhưng trên sông vẫn còn hòn đá - nơi Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi mài son rửa bút. Cách đó chừng hơn 1km, dọc theo sông Đặt có khe suối nhỏ gọi là Hón Ngồi. Tương truyền đây là nơi Lê Lợi qua lại nhiều lần, ngồi không biết bao nhiêu giờ để quan sát địa hình, nghiền ngẫm, bố trí việc quân binh để đánh thắng quân Minh. Ngoài ra, đến vùng đất này du khách còn được tham quan, trải nghiệm các di tích, thác nước đẹp, như: Di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; Di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Hón Yên...

Du khách đến với xã Thường Xuân còn được hòa mình vào không gian hoang sơ, thoáng đãng, nghe tiếng róc rách của những con suối; thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ, những món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, như: cá nướng, cơm lam, thịt lợn hấp, gà nướng, ốc đá, xôi tím; đặc biệt du khách còn được lưu trú trong những nếp nhà sàn truyền thống, khi màn đêm xuống...

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, xã Thường Xuân đã khuyến khích các hộ dân có điều kiện đầu tư cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian phục vụ du khách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư vào phát triển du lịch.

Bà Lưu Thanh Thủy, một trong những hộ dân làm du lịch ở thôn Thanh Xuân, cho biết: "Được sự quan tâm, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng khuôn viên để làm các dịch vụ du lịch. Hiện nay, nhà tôi có 7 phòng, 1 nhà sàn phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, gia đình tôi đã tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình tôi có thêm nguồn thu và còn tạo việc làm cho 4 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng".

Hiện nay, xã Thường Xuân có 12 hộ làm các dịch vụ du lịch, trong đó 4 hộ làm du lịch homestay. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Thường Xuân đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho hàng chục lao động của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Thường Xuân ngày càng phát triển.

Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: Những năm gần đây, phát triển du lịch gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được xã Thường Xuân quan tâm. Vì vậy, số lượng du khách đến xã tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng. Thời gian tới, xã Thường Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân phát triển du lịch. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch. Chỉ đạo các thôn vận động người dân trồng, nuôi các loại cây, con đặc sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Qua đó, góp phần xây dựng Thường Xuân trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách.

Bài và ảnh: Mạnh Hải