Xây dựng phường Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu

Chiều 28/9, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 283 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong phường. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ phường đã có nhiều đổi mới hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã tập trung học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chương trình, đề án thiết thực hiệu quả.

Các đại biểu dự đại hội.

Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng...

Ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện Đề án “Camera giám sát an ninh trật tự” ở khu dân cư giai đoạn 2021-2025, các hộ dân trên địa bàn phường đã tự lắp đặt 33.060 mắt camera an ninh, trị giá trên 35 tỷ đồng. Qua đó, giúp lực lượng công an phát hiện hơn 500 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết, xử lý.

Cùng với các phong trào thi đua của Mặt trận, các tổ chức thành viên đã phát động xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ phường đã tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền. Chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể được thực hiện đầy đủ. Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì giám sát 20 cuộc tại 78 đơn vị; các Ban Thanh tra nhân dân giám sát 196 cuộc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 186 công trình, dự án trên địa bàn. Qua giám sát đã phát hiện và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, các chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời khắc phục, tránh được lãng phí trong quá trình thi công.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác vận động, huy động các nguồn lực chăm lo các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các Ban Đảng, HĐND, UBND, các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả hơn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tham luận tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh và tinh thần cống hiến của Nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh, động lực đột phá để xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: MTTQ phường quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; tích cực vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, cần thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình giám sát báo cáo cấp ủy phê duyệt, lựa chọn nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề được Nhân dân quan tâm, kiến nghị, sát với thực tiễn của địa phương.

Thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư...

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 68 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Ông Mai Văn Xuân được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tố Phương