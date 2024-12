Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Được thành lập ngày 24/8/1945, trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, làm nên những chiến công vẻ vang, nhiều tập thể, cá nhân được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu 4 tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4...

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm nâng chất lượng xây dựng các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; xem đây là nội dung quan trọng, cấp thiết của công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đó còn là sự cụ thể hóa chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” trong tình hình mới, với những yêu cầu, tiêu chuẩn đặt ra rất cao.

Để đáp ứng yêu cầu đề ra, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

Đơn vị luôn ổn định về chính trị tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập chính trị, giáo dục pháp luật theo chương trình quy định, quân số tham gia học tập đạt 98,5% trở lên. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 76% khá, giỏi. Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 21,21% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,82% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 89,67% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ các cấp hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có 80% hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cán bộ quản lý, chỉ huy, cấp ủy viên các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thực hiện tốt quy định về nêu gương.

Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng; huấn luyện và đào tạo giỏi; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, LLVT tỉnh chấp hành nghiêm quyết định biên chế của Tổng Tham mưu trưởng, thường xuyên kiện toàn biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị, bảo đảm quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt 98% trở lên; bố trí sử dụng quân số, liên thẩm quân số hàng tháng, quý theo đúng quy định. Quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu hằng năm của Tư lệnh Quân khu. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. 100% quân nhân thực hiện đúng chức trách cương vị đảm nhiệm; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, các chế độ trong ngày, trong tuần, mang mặc đúng lễ tiết tác phong quân nhân. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị. Cơ quan, đơn vị không có các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước; kỷ luật thông thường phải xử lý dưới 0,1%, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch đầu tư, thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quân số khỏe đạt 99,27% trở lên. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Quán triệt và thực hiện tốt Điều lệ công tác kỹ thuật, Điều lệ công tác tham mưu kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, các chỉ thị quy định, hướng dẫn của ngành kỹ thuật, luôn duy trì hệ số trang bị Kbđ = 1, hệ số kỹ thuật Kt = 1...

Với những kết quả đạt được, những năm qua, LLVT tỉnh Thanh Hóa luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu, được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền... để tuyên truyền, kích động gây mất ổn định chính trị - xã hội. Là địa bàn trọng điểm, cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc miền Trung, do đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian tới LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là ưu tiên hàng đầu, yếu tố quyết định chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ở từng cơ quan, đơn vị và toàn LLVT tỉnh. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để xác định chỉ tiêu, giải pháp sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên. Tập trung đẩy mạnh xây dựng đảng bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tăng cường quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của Bộ CHQS tỉnh, đơn vị và địa phương. Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu, vững chắc”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện tổ chức quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tập trung điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển, đảo. Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”; chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu, rộng khắp”, chất lượng ngày càng cao. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, công khai, dân chủ.

Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị mới; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực của bộ đội. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập vòng tổng hợp và chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho các đối tượng phù hợp với thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện nền nếp chính quy; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định của cấp trên và của Bộ CHQS tỉnh về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ; kết hợp tốt giữa giáo dục với rèn luyện ý thức tự giác. Tăng cường các biện pháp quản lý quân số, vũ khí trang bị, phương tiện xe máy. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chế độ nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng.

Bốn là, thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch, đầu tư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Để thực hiện tốt nội dung này, cần chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tập trung đột phá tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; tăng cường chỉ đạo, xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính; ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tuyến đảo. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, dịch vụ hậu cần; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; cơ sở quân y có đủ điều kiện khám, chữa bệnh theo phân cấp.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác kỹ thuật. Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là đòi hỏi khách quan, phù hợp với yêu cầu phát triển của quân đội và sự nghiệp quốc phòng. LLVT tỉnh Thanh Hóa cùng toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Vũ Văn Tùng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh