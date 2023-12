Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đông Sơn

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Đông Ninh mang lại hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, cho biết: “Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2021-2025” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, các ban, phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng các phong trào, mô hình, việc làm điển hình trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Qua đó, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua dần trở thành nền nếp, thường xuyên và ngày càng thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 358 mô hình, việc làm điển hình cấp huyện và trên 500 mô hình, việc làm điển hình cấp cơ sở có kết quả cao, có sức lan tỏa rộng trên địa bàn, thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia".

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các phong trào thi đua tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình được xây dựng, duy trì và đạt hiệu quả như: Tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp; ngôi nhà không rác thải; đoạn đường tự quản. Hiện nay, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 85%; khu dân cư văn hóa đạt trên 90%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%. Công tác giảm nghèo được quan tâm, huyện đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đa chiều. Đông Sơn là huyện duy nhất trong tỉnh xây dựng 3 đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã được đẩy mạnh thực hiện. Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang được gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 194 vụ, xử lý 311 đối tượng liên quan, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 90,56%; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm đạt 93,6%.

Nổi bật hơn cả là phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế, XDNTM, đô thị văn minh. Bằng sự kết hợp linh hoạt giữa dân vận khéo với phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của người dân, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ năm 2021 đến nay, Nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 144 tỷ đồng, hiến 142.812m2 đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động để cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước xây dựng, chỉnh trang nhà ở, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông; xây dựng tường rào thoáng, vườn mẫu, cải tạo vườn tạp; trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trục chính... Đến nay, huyện Đông Sơn có 6/9 tổ dân phố kiểu mẫu và 68/85 thôn đạt NTM kiểu mẫu, chiếm gần 80% số thôn, tổ dân phố toàn huyện; 1 thị trấn kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng xã, thôn NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng tươi đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Đảng bộ huyện 5 năm liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn khẳng định: "Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển rộng khắp các lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, nhất là XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh. Đồng thời thúc đẩy các phong trào yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra".

Bài và ảnh: Đức Thắng