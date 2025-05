Đảng bộ huyện Thiệu Hóa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, NTM nâng cao.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự đồng lòng của Nhân dân, thôn Vỹ Thôn, xã Thiệu Phúc đã xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Thiệu Phúc có 238 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảng ủy xã luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu, trọng tâm là xây dựng chi bộ tốt. Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phúc, Hoàng Thị Phúc cho biết: “Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt từng tháng, hàng quý và cả năm gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn, khu phố, đơn vị. 100% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên... Chính vì vậy, Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Năm 2023, Thiệu Phúc đã “cán đích” xã NTM nâng cao. Trong tiến trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, năm 2024, Nhân dân xã Thiệu Phúc đã hiến gần 2.300m2 đất, vật kiến trúc, cây cối mở rộng hơn 6km đường giao thông; 5,6km rãnh thoát nước và 4,8km tường rào kiểu mẫu, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa là 17,6km... Hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,18%.

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa hiện có 65 TCCSĐ (24 đảng bộ xã, thị trấn; 41 đảng bộ cơ quan, đơn vị và chi bộ cơ sở) với 8.870 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình TCCSĐ theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị; chăm lo kết nạp đảng viên. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa, La Thị Sinh, cho biết: "Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được quan tâm đẩy mạnh, thực sự là giải pháp “then chốt của then chốt” trong việc hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 398 lượt cán bộ thuộc thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ, đã bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND không phải là người địa phương ở 19/24 xã, thị trấn; cả bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND không phải là người địa phương ở 13/24 xã, thị trấn; giải quyết giảm 70 công chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính, bố trí công an xã chính quy. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, kết quả kết nạp đảng viên mới hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.191 đảng viên, bằng 2,98 lần mục tiêu đại hội, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 342 đảng viên (khiển trách 241; cảnh cáo 67; cách chức 6; khai trừ 28)...

Triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đội ngũ cấp ủy viên đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng thành công huyện NTM nâng cao năm 2025.

Bài và ảnh: Phan Nga