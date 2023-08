Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giai đoạn 2012-2022, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng... Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gần 1.000 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ; trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Đông đảo cán bộ, đảng viên tỉnh được trang bị các kỹ năng phòng, chống thông tin xấu, độc được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh.

Ngày 10-5-2022, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Đến đầu tháng 8-2022 Ban Chỉ đạo PCTNTC 63/63 tỉnh, thành phố được thành lập. Sau 1 năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can. Xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng PCTNTC sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng điều này để xuyên tạc, bóp méo sự thật về công tác PCTNTC ở nước ta. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng sự phát triển của công nghệ, sự lan truyền của mạng xã hội và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để lập các trang web, đăng tải tin, video clip với nội dung xuyên tạc, bôi đen, gán ghép, dựng chuyện và cho rằng tham nhũng ở Việt Nam đang xảy ra ở khắp mọi ngõ ngách. Nguy hiểm hơn, để truyền tải rộng rãi các thông tin xuyên tạc tới người dân, chúng còn lập riêng một số website, blog để đăng tải bài viết, hình ảnh xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ về đời tư, sự minh bạch của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục đích của chúng là nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt của xã hội Việt Nam dưới chế độ XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm từ sớm, từ xa; tập trung vào lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cần kết hợp giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính với xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch ngày càng tinh vi của các thế lực phản động, thù địch.

