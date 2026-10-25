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Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Tuyết Mai (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Tiến tổ chức khai mạc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Sáng 25/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoằng Tiến tổ chức khai mạc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Qua rà soát, năm 2027, toàn xã Hoằng Tiến có 160 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tại buổi sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp và khai thác tiền sử bệnh tật nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe ban đầu. Quá trình tổ chức được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm các nội dung chuyên môn và yêu cầu trong công tác tuyển quân.

Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Theo kế hoạch, xã Hoằng Tiến quyết tâm hoàn thành công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ngay trong ngày 25/10, làm cơ sở tiếp tục triển khai các bước tuyển chọn theo quy định, hướng tới tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Xã Hoằng Tiến tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương mà còn thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Việc chủ động rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển đúng kế hoạch và phát huy tinh thần tự giác của thanh niên sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Tuyết Mai (CTV)

Từ khóa:

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