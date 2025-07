Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

Trong ngày làm việc đầu tiên của chính quyền cấp xã mới, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Nguyễn Cơ Thạch đã đến kiểm tra tình hình đời sống, động viên các hộ dân đang sinh sống tạm ven bờ suối. Ông Thạch cho biết: “Trước mắt, xã sẽ cử lực lượng hỗ trợ bà con gia cố lại nơi ở tạm, bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản; đồng thời tính toán đến phương án di chuyển bà con về ở tạm tại trụ sở Công an xã, Công sở xã. Tinh thần chung là bảo đảm điều kiện sống cơ bản cho bà con và hỗ trợ các điều kiện cần thiết như phương tiện, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Cùng với đó, xã sẽ đấu mối làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc, sớm xây dựng khu tái định cư cho bà con. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã trong cuộc họp đầu tiên (ngày 3/7) cũng sẽ xác định các trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao mất an toàn để xây dựng các phương án ứng phó, bảo đảm vận hành đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ”.