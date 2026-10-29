Vượt chỉ tiêu, nâng chất lượng đưa lao động làm việc ở nước ngoài

10 tháng năm 2026, Thanh Hóa có 9.657 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 161% kế hoạch năm. Cùng với mở rộng thị trường, đa dạng chương trình tuyển dụng, việc nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo và tuyển chọn sẽ giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và bảo đảm quyền lợi trong quá trình làm việc ở nước ngoài.

Người lao động học ngoại ngữ, chuẩn bị hành trang trước khi làm việc ở nước ngoài.

Mở rộng thị trường, đa dạng cơ hội việc làm

Riêng tháng 10/2026, Thanh Hóa có 1.140 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tính chung 10 tháng, toàn tỉnh có 9.657 lao động, vượt kế hoạch 6.000 người của cả năm. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận 4.265 lao động, Nhật Bản 3.006 lao động, Hàn Quốc 1.498 lao động; số còn lại làm việc tại các thị trường khác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC đã đưa khoảng 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT công ty: "Tình hình kinh tế thế giới cùng những biến động, xung đột ảnh hưởng đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, song cơ hội việc làm tại các thị trường vẫn còn. Từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục triển khai các đơn hàng tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, trong đó chú trọng tuyển dụng lao động theo diện thị thực E-7-3 của Hàn Quốc, tập trung vào các vị trí liên quan đến sửa chữa ô tô và sơn ô tô”.

Cùng với các thị trường hiện có, ngành chức năng và doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại một số quốc gia châu Âu và khu vực khác. Tuy nhiên, tiếp cận những thị trường mới đòi hỏi doanh nghiệp nắm chắc điều kiện tiếp nhận, tiêu chuẩn nghề nghiệp và quy định tuyển dụng. Người lao động cũng cần chuẩn bị tốt về chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại Nhật Bản, chương trình kỹ năng đặc định mở thêm lựa chọn cho lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định. Công ty CP Nhân lực quốc tế Jako đã đưa hơn 300 lao động đi theo chương trình này, đặt mục tiêu 500 người trong năm 2026 và 1.000 người trong năm 2027. Ông Lê Duy Phương, Giám đốc đối ngoại Công ty CP Nhân lực quốc tế Jako, cho biết: “Chương trình kỹ năng đặc định của Nhật Bản có những lợi thế về thời gian xuất cảnh, chi phí và thu nhập. Đây cũng là hướng phù hợp với những lao động đã từng học tập, làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài, có kinh nghiệm và mong muốn quay trở lại Nhật Bản làm việc. Công ty tiếp tục khai thác chương trình này, mở rộng cơ hội cho người lao động đáp ứng các điều kiện tuyển dụng”.

Duy trì các thị trường hiện có, tìm kiếm đơn hàng mới và khai thác thêm chương trình tuyển dụng giúp người lao động có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, mỗi thị trường và vị trí việc làm có yêu cầu riêng về sức khỏe, trình độ, ngoại ngữ, tay nghề và điều kiện hợp đồng. Vì vậy, tư vấn đầy đủ về công việc, tiền lương, chi phí và điều kiện làm việc trước khi đăng ký giúp người lao động cân nhắc kỹ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn đúng người cho từng đơn hàng.

Chọn đúng thị trường, nâng chất lượng nguồn lao động

Với bạn Cù Duy Quyết, phường Hạc Thành, quá trình tìm hiểu và được doanh nghiệp tư vấn, định hướng đã giúp em có thêm cơ sở lựa chọn công việc tại Nhật Bản. Quyết cho biết: “Em được doanh nghiệp tư vấn cụ thể về công việc và những điều cần chuẩn bị trước khi sang Nhật Bản làm việc. Nhờ đó, em hiểu rõ hơn về lựa chọn của mình và yên tâm hơn với quyết định này”.

Trước khi xuất cảnh, người lao động cần được cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí tuyển dụng, mức lương, thời gian làm việc, chi phí, nơi ở và các điều khoản hợp đồng. Nắm rõ những nội dung này giúp họ đánh giá khả năng đáp ứng, chủ động chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi làm việc ở nước ngoài. Theo ông Hoàng Văn Tùng, Phó giám đốc Công ty CP Hợp tác nhân lực quốc tế Nhật Minh: “Việc tư vấn cần căn cứ vào năng lực, thế mạnh, sức khỏe, khả năng tài chính và nguyện vọng của từng người lao động. Lựa chọn công việc phù hợp với điều kiện cá nhân giúp quá trình chuẩn bị sát thực tế hơn, hạn chế tình trạng đăng ký theo tâm lý đám đông hoặc chỉ chú trọng mức thu nhập được giới thiệu".

Bên cạnh trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và tư vấn của doanh nghiệp, người lao động cần chủ động tìm hiểu đơn vị tuyển dụng, nội dung công việc, các khoản chi phí và quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng. Đây là cơ sở để họ bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề trong quá trình làm việc ở nước ngoài.

Thanh Hóa đã vượt kế hoạch năm về số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngay trong 10 tháng năm 2026. Để duy trì kết quả này theo hướng bền vững, bên cạnh mở rộng thị trường và tăng cơ hội việc làm, cần chú trọng chất lượng nguồn lao động, lựa chọn công việc phù hợp và bảo đảm các cam kết về quyền lợi. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

Bài và ảnh: Hồng Tư