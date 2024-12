Vùng đào, quất cảnh tất bật chuẩn bị thị trường tết

Những ngày cuối tháng 12/2024, trên các cánh đồng trồng đào và quất cảnh của các huyện Triệu Sơn, Như Thanh, Quảng Xương, người dân đang tích cực chăm sóc, chuẩn bị từng công đoạn nhằm tạo ra những cây có dáng thế đẹp, độc đáo, phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Người dân xã Hợp Lý chăm sóc quất cảnh.

Được mệnh danh là “thủ phủ” đào phai, người dân xã Xuân Du (Như Thanh) đang tất bật tuốt lá và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để cây đào ra hoa đẹp đúng dịp tết. Anh Trịnh Văn Hiệu- nông dân nơi đây cho biết: “Những năm gần đây, người trồng đào Xuân Du liên tiếp được mùa và cho lợi nhuận kinh tế cao nên bà con rất phấn khởi. Năm nay, cùng với trồng vườn đào phai truyền thống, gia đình tôi đầu tư hơn 300 gốc đào thế nhập phôi từ tỉnh Sơn La về lai ghép với giống đào phai 5 cánh của địa phương để nâng cao giá trị kinh tế. Hiện chúng tôi đang tích cực chăm sóc, xuống lá, nuôi mắt nụ, giúp cây đào ra nụ, nở hoa đúng dịp tết”.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trồng đào, ông Quách Văn Chiêu, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề trồng đào cảnh xã Xuân Du chia sẻ: “Thường thì việc tuốt lá sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 âm lịch, trước tết khoảng 60 ngày. Năm nay, thời tiết chưa có rét đậm, ấm nóng, nên tuốt lá tầm này là hợp lý. Ngoài ra, công việc chăm sóc, tạo dáng, tỉa cành, làm thế cho cây để đạt được hình dáng đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của người mua cũng rất quan trọng”.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Du, đến tháng 12/2024 trên địa bàn xã có khoảng 280ha đào cảnh với hơn 1.000 hộ dân tham gia trồng. Để nâng cao hiệu quả nghề trồng đào, tháng 10/2024, UBND xã đã thành lập Nghiệp đoàn trồng đào Xuân Du gồm 108 hộ thành viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế, sức cạnh tranh cho thương hiệu đào Xuân Du trên thị trường.

Những ngày cuối tháng 12 dương lịch, trên các cánh đồng trồng quất cảnh của các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Triệu Thành, Vân Sơn, Thọ Tân (Triệu Sơn) những luống quất thẳng hàng, quả căng mọng bắt đầu ngả chín. Thời điểm này, người trồng quất đang theo dõi tình hình thời tiết để có biện pháp chăm sóc phù hợp cho cây phát triển tốt, quả chín đúng dịp Tết Nguyên đán. Trên những thửa ruộng người dân đang tất bật chăm sóc cho cây quất cảnh. Trước đây, người dân các xã trồng quất và cây cảnh các loại của huyện Triệu Sơn chủ yếu trong khuôn viên vườn nhà. Những năm gần đây, do nhu cầu thị trường ngày càng lớn, nhiều hộ dân đã đầu tư chuyển đổi, cải tạo những diện tích trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang trồng quất và cây cảnh các loại. Bà Đặng Thị Sinh ở thôn 3, xã Hợp Tiến, cho biết: “Hiện gia đình tôi đầu tư cải tạo đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 1 sào với 200 cây quất thế. Để cây quất có lá xanh, chồi non, hoa, quả to đều, vàng khi xuất bán, hàng ngày các thành viên trong gia đình luôn tay chăm sóc, cắt bỏ những quả xấu, tưới nước bảo đảm độ ẩm cho cây. Hiện đã có thương lái đến tìm hiểu mua, một số luống quất được đặt cọc tiền và chờ cận tết mới chuyển đi”.

Năm 2024, huyện Triệu Sơn trồng hơn 300ha đào, quất cảnh tại các xã Hợp Lý, Vân Sơn, Thọ Tân, Hợp Tiến... dự kiến doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng. Theo Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Sơn Nguyễn Lê Khương, đơn vị thường xuyên phối hợp với các xã trồng đào, quất cảnh theo dõi diễn biến của thời tiết, để kịp thời khuyến cáo đến các chủ hộ làm vườn thực hiện các biện pháp chăm sóc phù hợp với diễn biến của thời tiết. Đối với cây đào cảnh người dân tập trung chăm sóc, áp dụng những kinh nghiệm thực tế cùng với khoa học - kỹ thuật, xử lý cho cây ra hoa đúng vào dịp tết, khắc phục bệnh sùi mủ trên thân cây. Đối với cây quất cảnh, các chủ hộ tiến hành chăm sóc, bón thêm các loại phân có nhiều chất dinh dưỡng để cây quất quả to, chín mọng, lá xanh, trên cây có nhiều thế hệ quả, hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025".

Bài và ảnh: Hải Đăng