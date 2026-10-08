Việt Nam Solar được lựa chọn là tổng thầu 10 showroom Toyota với tổng công suất 1.803 kWp

Nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi hướng đến các tiêu chuẩn phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong lĩnh vực ô tô, hệ thống điện mặt trời tại showroom vừa hỗ trợ tối ưu nguồn điện, vừa góp phần đáp ứng định hướng giảm phát thải. Việt Nam Solar được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 10 showroom Toyota.

Điện mặt trời gắn với định hướng phát triển xanh

Việc lắp điện mặt trời không chỉ nhằm tiết giảm chi phí điện mà còn gắn với định hướng phát triển bền vững. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm kiểm soát năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng những yêu cầu về môi trường. Điện mặt trời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khai thác nguồn năng lượng sạch phục vụ hoạt động hằng ngày.

Điện mặt trời cũng được cân nhắc khi doanh nghiệp hướng đến các tiêu chuẩn, chứng chỉ xanh và mục tiêu phát triển bền vững. Việc triển khai tại nhiều showroom Toyota cho thấy giải pháp này có thể áp dụng linh hoạt trên các công trình khác nhau. Mỗi dự án cần khảo sát riêng để xác định công suất, cách bố trí thiết bị và phương án thi công phù hợp.

Bên cạnh hiệu quả sử dụng năng lượng, điện mặt trời có thể trở thành một phần trong chiến lược quản lý năng lượng dài hạn. Khi yêu cầu môi trường được chú trọng, doanh nghiệp có thêm cơ sở đầu tư vào các giải pháp năng lượng tái tạo. Qua đó, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển xanh.

Việc lựa chọn hệ thống điện mặt trời cần dựa trên đặc điểm công trình, nhu cầu điện và định hướng vận hành. Với showroom, phương án phù hợp cần cân đối công suất, diện tích mái, điều kiện thi công và khả năng khai thác. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng mô hình sử dụng năng lượng phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

10 showroom Toyota triển khai điện mặt trời từ Việt Nam Solar

Hệ thống năng lượng mặt trời được triển khai tại 10 showroom Toyota ở nhiều tỉnh, thành với quy mô công suất khác nhau. Tổng công suất toàn bộ các dự án đạt 1.803 kWp, cho thấy phạm vi triển khai lớn và yêu cầu cao dành cho đơn vị tổng thầu dự án lắp điện mặt trời. Danh sách các showroom Toyota được Việt Nam Solar triển khai gồm:

Toyota Kiên Giang (220kwp)

Toyota An Giang (150kWp)

Toyota Cần Thơ (200kWp)

Toyota Bình Dương (250kWp)

Toyota Thủ Đức (128kwp)

Toyota Gò Vấp (150kWp)

Toyota Long Thành (211kWp)

Toyota Tây Ninh (158kWp)

Toyota Bình Thuận (211kWp)

Toyota Mỹ Phước (125kWp)

Việc lựa chọn công ty điện mặt trời Việt Nam Solar đã được các đối tác xem xét dựa trên năng lực triển khai, kinh nghiệm thực tế và khả năng đáp ứng yêu cầu dự án. Từ lựa chọn thiết bị, bố trí hệ thống đến thi công, các hạng mục được thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài.

Việt Nam Solar đảm nhận vai trò tổng thầu EPC

Để triển khai điện mặt trời tại nhiều công trình, năng lực tổng thầu là yếu tố được doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn đối tác. Việt Nam Solar hiện là nhà phân phối chính thức của hơn 20 thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Danh mục thương hiệu gồm Panasonic, Huawei, Anker, Hoymiles, Sigenergy, AIKO, Sungrow cùng nhiều tên tuổi khác.

Việt Nam Solar đồng thời cung cấp dịch vụ tổng thầu EPC với đầy đủ năng lực pháp lý phục vụ quá trình triển khai. Mô hình EPC giúp đơn vị đảm nhận các hạng mục từ khảo sát, thiết kế, lựa chọn thiết bị đến thi công hệ thống. Cách triển khai này tạo điều kiện quản lý dự án theo một đầu mối, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với dự án 10 showroom Toyota, kinh nghiệm triển khai nhiều công trình giúp Việt Nam Solar tổ chức công việc phù hợp từng địa điểm. Đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tham gia khảo sát và triển khai thực tế. Qua đó, các yêu cầu riêng về mặt bằng, thiết bị và điều kiện thi công được xem xét phù hợp từng công trình.

Việc đảm nhận tổng thầu 10 showroom Toyota với tổng công suất 1.803 kWp cho thấy phạm vi triển khai tại nhiều địa điểm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp cần một đơn vị đồng hành từ tư vấn, thiết kế đến thi công hệ thống. Việt Nam Solar hướng đến cung cấp giải pháp năng lượng phù hợp nhu cầu vận hành và định hướng phát triển lâu dài.