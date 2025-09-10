Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I học và làm theo Bác

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, ngành kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thời gian qua, cán bộ, công chức, người lao động Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực I (trước đây là VKSND TP Thanh Hóa) đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I bàn giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, Chi bộ VKSND khu vực I xác định: Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn.

Trên cơ sở đó, chi bộ luôn đoàn kết và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nội dung học tập và làm theo Bác tới cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, chú trọng phát động cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương.

Lãnh đạo đơn vị luôn đề cao trách nhiệm, chủ động, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể lãnh đạo trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác. Bên cạnh đó, giữ vững đoàn kết thống nhất; cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Từng kiểm sát viên, công chức, nhân viên luôn “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”.

Trong công tác chuyên môn, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được VKSND khu vực I thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi có tin báo tố giác tội phạm đến khi kết thúc điều tra. Trong đó, các tin tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết đúng thời hạn đạt 100%. Đội ngũ kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với từng vụ án được phân công, chủ động báo cáo lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đảm bảo việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can đều có căn cứ; phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra để khắc phục và xử lý nghiêm minh; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra...

Việc truy tố các vụ án hình sự được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; liên tục nhiều năm qua, không có trường hợp nào bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội... Công tác phối hợp giữa viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường. Riêng 6 tháng năm 2025, VKSND khu vực I đã thụ lý thực hành quyền công tố 224 vụ, 432 bị can; đã giải quyết 224 vụ, 432 bị can (đạt 100%); thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 249 vụ, 495 bị cáo; ban hành 2 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra...

Cùng với đó, đơn vị xác định ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác. Đồng thời, ứng dụng “số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng việc thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử; chú trọng ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành, phần mềm thư điện tử nội bộ, phần mềm quản lý án hình sự, dân sự của VKSND tối cao. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công được đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả...

Những lời dạy của Bác đã được cán bộ VKSND khu vực I cụ thể hóa bằng hành động, việc làm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương