Vạn Hòa xây dựng xã NTM kiểu mẫu nổi trội về chuyển đổi số

Đến thôn kiểu mẫu Tân Dân (xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống), chúng tôi ấn tượng không chỉ bởi khung cảnh làng quê yên bình mà hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nơi đây cũng không ngừng được đầu tư bài bản và đồng bộ. Trưởng thôn Cao Văn Cương cho biết: “Trong quá trình triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, từ sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân đã tạo nên sự khởi sắc của vùng quê nơi đây, đặc biệt là mức độ “số hóa” được quan tâm, đầu tư. Đơn giản như câu chuyện họp thôn, trước đây những thông tin liên quan đến việc làng, việc nước, trưởng thôn thông báo trên loa truyền thanh, thậm chí phải đến từng hộ dân để báo tin. Tuy nhiên, từ khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn đã thành lập nhóm zalo “Nhóm làng Tân Dân” và fanpage để tương tác với người dân”.

Chuyển đổi số ở xã Vạn Hòa góp phần thay đổi diện mạo của quê hương.

Từ việc thành lập nhóm zalo, fanpage, người dân không chỉ nắm bắt được các thông tin kịp thời, nhanh chóng, mà đây cũng là kênh để người dân trao đổi trực tiếp với ban cán sự thôn, từ đó có thông tin tuyên truyền, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện đã góp phần làm đổi thay nhiều mặt cuộc sống của người dân, theo đó, trên 87% người dân ở độ tuổi lao động trong thôn có tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng thanh toán cho các dịch vụ số, phục vụ nhu cầu thiết yếu. Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn chấp nhận thanh toán điện tử 100%. Thôn đã xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số (CĐS) trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, đầu tư kinh phí lắp đặt 6 mắt camera tại các trục đường chính, nơi tập trung đông người để giám sát an ninh trật tự trong thôn và được kết nối với màn hình theo dõi tại trụ sở công an xã. Những hiệu quả thiết thực mà mô hình camera an ninh mang lại đã giúp người dân thôn Tân Dân nói riêng và Nhân dân xã Vạn Hòa nói chung càng thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền, tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Năm 2021, sau khi được công nhận xã NTM nâng cao, xã Vạn Hòa đã chọn CĐS là lĩnh vực nổi bật, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện có hiệu quả, xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch về CĐS trên địa bàn; kiện toàn ban chỉ đạo CĐS và phân công các tổ hướng dẫn trực tiếp người dân, doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan hiểu về mục đích, ý nghĩa của CĐS, từ đó người dân đồng thuận thực hiện hiệu quả.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Vạn Hòa đã tích cực huy động các nguồn lực đẩy mạnh CĐS trên địa bàn và đạt được những kết quả đáng kể. Kết quả huy động nguồn lực đầu tư xây dựng lĩnh vực nổi trội về CĐS trong XDNTM kiểu mẫu trên địa bàn xã đạt trên 3,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ các văn bản đến và đi của xã đều được giải quyết, xử lý trên môi trường điện tử; các văn bản được cập nhật và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đạt tỷ lệ 100%, trừ những văn bản mật. Để đảm bảo công tác điều hành từ xã xuống thôn, xã lập các nhóm zalo để điều hành, gồm nhóm zalo cán bộ, công chức; nhóm zalo ban chỉ đạo CĐS xã; nhóm zalo bí thư chi bộ và nhóm zalo trưởng thôn. Công việc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đều xử lý trên nhóm zalo, fanpage thông suốt, hiệu quả.

Ngoài việc ứng dụng nền tảng số trong điều hành, xã còn tích cực ứng dụng nền tảng số trong lĩnh vực kinh tế với nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu như gia đình ông Lê Trọng Thịnh ở thôn Đồng Thọ với quy mô 3.000m2 khu nhà lưới trồng dưa vàng Kim Hoàng hậu và một khu trồng rau, củ, quả áp dụng hệ thống tưới tự động, tự động điều chỉnh nhiệt độ trong nhà lưới, việc chăm sóc hoàn toàn tự động theo lập trình cài đặt sẵn, góp phần tiết kiệm chi phí nhân công, nguồn nước, tăng năng suất cây trồng.

Trên lĩnh vực văn hóa, 8/8 thôn được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại gồm ti vi, camera giám sát và máy tính kết nối internet. Tại đây, người dân có thể dễ dàng cập nhật thông tin và có thể thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tại máy tính nhà văn hóa thôn. CĐS đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân trong xã, đến nay toàn xã có trên 80% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu; tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong xã chấp nhận thanh toán điện tử đạt 100%...

Việc thực hiện CĐS ở xã Vạn Hòa đã nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, qua đó góp phần thay đổi diện mạo của quê hương, xây dựng thành công vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu