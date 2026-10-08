Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga và Mỹ trong tháng 10

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết Kyiv sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn cuộc gặp được tổ chức ngay trong tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyiv ngày 7/10, ông Tykhyi cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia cả cuộc gặp ở cấp lãnh đạo và các cuộc đàm phán ở những cấp khác. Theo ông, Kyiv hiện đang xem xét 5 phương án ngừng bắn khác nhau, được xây dựng trong các khuôn khổ và với sự tham gia của các bên khác nhau.

Trong số này có phương án ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện; hai đề xuất liên quan đến ngừng bắn trên Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập thúc đẩy; sáng kiến của Ấn Độ liên quan đến an ninh lương thực và lĩnh vực năng lượng; cùng khả năng thiết lập ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng từng được Mỹ và Ukraine thảo luận.

Kyiv cho rằng các phương án liên quan đến Biển Đen có thể tạo điều kiện nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa, trong đó có xuất khẩu nông sản. Ukraine cũng cho biết sẵn sàng xem xét một thỏa thuận ngừng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, với điều kiện thỏa thuận được áp dụng theo hướng có đi có lại.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kyiv đã nhận được các đề xuất liên quan đến ngừng bắn từ Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Ông đánh giá đề xuất của Ấn Độ có phạm vi rộng, bao gồm cả vấn đề năng lượng và hoạt động hàng hải trên Biển Đen.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi về lập trường của Mỹ đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ở Reykjavik, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kyiv và Moscow. Ngoại trưởng Mỹ giải thích việc kết nạp Ukraine vào NATO “không phải là vấn đề đang được thảo luận vào lúc này”, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ quyết định kết nạp thành viên mới nào cũng cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên NATO.

Vân Bình