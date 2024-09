Tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh và triển khai dịch vụ công trực tuyến liên quan đến người nước ngoài

Sáng 25/9, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh và triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp giấy tờ cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh; chuyên viên các sở, ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo và nhân viên của 130 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, trung tâm ngoại ngữ, cơ sở lưu trú có đông người nước ngoài lưu trú.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, nhiều chính sách mang tính đột phá trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ở Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo hướng thông thoáng, tiện lợi và hỗ trợ tích cực hơn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, lao động, làm việc, thăm thân, du lịch...

Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh đã góp phần thay đổi cách tiếp cận của người dân, khách quốc tế, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những thuận lợi cho người nước ngoài và doanh nghiệp là chủ yếu, cũng đặt ra yêu cầu, thách thức lớn hơn đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng về xuất, nhập cảnh vi phạm pháp luật Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên viên Cục Quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu nội dung các chuyên đề gồm: Những điểm mới của Luật số 23/2023/QH15 “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”; những vấn đề trọng tâm cần chú ý trong quá trình triển khai thực hiện Luật đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; những hành vi vi phạm phổ biến của người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn các bước nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trên Công dịch vụ công Bộ Công an và những vấn đề cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý trong quá trình thực hiện; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài...

Đình Hợp (CTV)