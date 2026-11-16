Từ năm 2027, tốt nghiệp đại học loại khá có thể dự tuyển tiến sĩ

Người tốt nghiệp đại học loại khá có thể dự tuyển tiến sĩ mà không cần bằng thạc sĩ nếu đáp ứng yêu cầu bổ sung về nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác.

Ảnh minh họa: CTV

Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ ngày 1/1/2027, đối tượng dự tuyển tiến sĩ được mở rộng, trong đó bổ sung trường hợp người tốt nghiệp đại học loại khá.

Cụ thể, Điều 14 của quy chế quy định hai nhóm đối tượng được dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Nhóm thứ nhất là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ.

Nhóm thứ hai là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hạng giỏi trở lên, bao gồm cả chương trình đào tạo chuyên sâu. Đáng chú ý, người tốt nghiệp đại học loại khá cũng được dự tuyển nếu đáp ứng thêm yêu cầu về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

So với quy chế ban hành kèm Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, quy định mới đã bổ sung cơ hội cho người có bằng đại học loại khá được dự tuyển tiến sĩ mà không bắt buộc phải có bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, thuộc đối tượng dự tuyển không đồng nghĩa với việc đương nhiên được công nhận là nghiên cứu sinh. Người dự tuyển vẫn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào do cơ sở đào tạo quy định, bảo đảm không thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ, lĩnh vực và ngành tương ứng.

Đối với chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ. Trường hợp người dự tuyển là công dân nước ngoài, ngoài yêu cầu về ngoại ngữ còn phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Các trường được quy định cụ thể yêu cầu về kiến thức nền tảng, học phần, khối lượng học tập, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác, định hướng nghiên cứu và những điều kiện bổ sung cần thiết đối với từng chương trình.

Về phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai hình thức. Việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều đợt trong năm, căn cứ vào năng lực đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng.

Quy trình tuyển sinh phải bảo đảm minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực trong đánh giá kiến thức, năng lực của người dự tuyển.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/tu-nam-2027-tot-nghiep-dai-hoc-loai-kha-co-the-du-tuyen-tien-si-100261115230153785.htm