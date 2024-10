Truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông

Ngày 4/10, Hội LHPN huyện Nông Cống phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

Tại hội nghị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện triển khai chuyên đề về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa; kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em; Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện truyền đạt các kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các đại biểu cũng được đại diện Công an huyện phổ biến một số tình huống thường gặp về an ninh mạng, vi phạm giao thông...; cách ứng xử, giải quyết các tình huống.

Hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ và hội viên phụ nữ ở địa phương; đồng thời, nắm vững thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhận biết các hình thức bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em... Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm trong quần chúng Nhân dân, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại.

