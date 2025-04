Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025

Sáng 15/4, tại huyện Thọ Xuân, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, công tác đảm bảo ATTP luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải phát biểu khai mạc lễ phát động.

Nhiều địa phương đã hình thành và phát triển được các vùng sản xuất rau an toàn. Một số doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ vào canh tác, sản xuất rau, quả an toàn. Chăn nuôi theo mô hình trang trại phát triển nhanh về số lượng và quy mô. Các chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn được thành lập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bước đầu có một số sản phẩm thực phẩm thô hoặc đã qua chế biến được xuất khẩu vào thị trường châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản. Trong những năm gần đây tình hình ngộ độc thực phẩm cấp tính liên tục giảm cả về số vụ và số người mắc.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Toàn huyện có 30/30 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP; 8/30 xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao; 42 sản phẩm thực phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đem lại hiệu quả kinh tế cao; các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo các điều kiện ATTP. Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện không xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn tiềm ẩn. Nguyên nhân chủ yếu được đánh giá là do ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân trong việc quản lý, giám sát; năng lực phân tích, kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm của cơ quan chuyên môn, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, lễ phát động tạo điểm nhấn quan trọng cho một chiến dịch, thúc đẩy bước chuyển biến mới về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh trong suốt cả năm.

Để Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 đạt mục tiêu đề ra, thay mặt cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các cấp, các ngành và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh bám sát chủ đề, các hoạt động trong Tháng hành động để có những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ đối với công tác bảo đảm ATTP.

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP các các cấp căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức các hoạt động phù hợp để phổ biến, triển khai kế hoạch Tháng hành động, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP trên địa bàn.

Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là người kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố cần kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào; không sử dụng các chất cấm, không lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

Quan tâm phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn.

Người tiêu dùng lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiu, hỏng, mốc; phát hiện và tố giác hành vi vi phạm an ninh ATTP.

Tô Hà