Trường THCS Định Tân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển

Sáng 15/11, Trường THCS Định Tân, xã Định Tân tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển (1966-2026). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường.

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành, tri ân những thế hệ nhà giáo đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống hiếu học của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 1/9/1966, Trường Phổ thông cấp 2 Định Tân được thành lập với 3 lớp học mượn nhà dân. Trong những năm tháng chiến tranh, thầy và trò phải học dưới hầm, nhiều lần sơ tán nhưng vẫn kiên trì bám lớp, duy trì việc dạy và học.

Các đồng chí lãnh đạo xã và cựu học sinh trường thành về dự.

Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, từ năm 1993 đến nay, Trường THCS Định Tân từng bước khẳng định vị thế, trở thành địa chỉ giáo dục gắn bó với nhiều thế hệ học sinh địa phương. Tháng 8/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học, nhà trường được mở rộng quy mô trên cơ sở sáp nhập các trường THCS Định Hưng, Định Tiến và Định Hải. Hiện trường có 85 cán bộ, giáo viên và hơn 1.500 học sinh.

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh trưởng thành, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trở thành thủ khoa, á khoa tại Trường THPT Yên Định 1, trúng tuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Với những thành tích đạt được, nhà trường nhiều lần được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; đặc biệt, năm 2022 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, cựu học sinh và học sinh đã chia sẻ những kỷ niệm, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống nhà trường.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Định Tân tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển.

Tập đoàn Đại Dũng trao quỹ Khuyến học Trịnh Thị Gái cho Hội Khuyến học nhà trường.

Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh), do ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn, cựu học sinh nhà trường đại diện trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trịnh Thị Gái. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Định trao quà cho 20 học sinh xuất sắc.

Lê Hà