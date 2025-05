Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Chính vì vậy, Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân đã có nhiều giải pháp linh hoạt để làm tốt công tác này.

Học sinh Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân trong giờ học.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến điểm trường của Trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân ở khu phố 2 là môi trường xanh - sạch - đẹp với hệ thống các phòng học, nhà hiệu bộ, vườn cổ tích... được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho dạy và học. Cô giáo Hoàng Thị Huân, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường hiện có hơn 500 trẻ em đang học tại điểm trường chính và điểm trường lẻ ở khu phố Vĩnh Nghi. Những năm qua, nhà trường đã tham mưu và được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhiều hạng mục cơ sở vật chất như cải tạo lại các phòng học, nâng cấp khuôn viên sân trường, mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bên trong lớp học ở cả 2 điểm trường, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và nuôi dạy trẻ".

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện, nhà trường luôn xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt. Hàng năm, nhà trường đều triển khai có hiệu quả chất lượng công tác hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, duy trì tốt công tác sinh hoạt chuyên môn định kỳ, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi, hội giảng do trường và ngành phát động. Đội ngũ giáo viên trong trường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học và soạn giáo án, để tạo hứng thú cho trẻ và nâng cao chất lượng tiết học.

Bên cạnh đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Để huy động trẻ đến trường theo đúng độ tuổi, hàng năm nhà trường đều phân công giáo viên phụ trách công tác phổ cập theo khu phố trực tiếp tuyên truyền, vận động trẻ đến độ tuổi đi học. Phối, kết hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm zalo, facebook... Nhờ đó, hầu hết trẻ em trên địa bàn thị trấn đều đến lớp theo đúng độ tuổi.

Việc đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, quan tâm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho trẻ cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường đã tập trung thực hiện tốt 5 tiêu chí quan trọng của chuyên đề, trong đó chú trọng xây dựng môi trường xanh, an toàn, thân thiện và đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Các chương trình giáo dục của nhà trường được thiết kế sáng tạo, linh hoạt nhằm khuyến khích trẻ phát triển tư duy và những khả năng khác biệt của mỗi bé. Các cô giáo không ngừng sáng tạo làm nên các đồ dùng dạy học sinh trong những giờ học, giờ chơi với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Bằng cách học này đã giúp trẻ em thoải mái, tự tin hơn, đồng thời tăng khả năng tiếp thu của các con nhanh và hiệu quả hơn.

Hiện tại, nhà trường có 100% trẻ ăn bán trú tại trường, do đó công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ luôn được chú trọng. Hàng ngày, nhà trường đều xây dựng bảng biểu dinh dưỡng và công khai thực đơn ăn bán trú của trẻ đến tất cả phụ huynh. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chủ động phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra công tác nấu ăn và nhập nguyên liệu, thực phẩm. Tăng cường quản lý chất lượng bữa ăn đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với trẻ, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Theo thống kê, trong các năm học tỷ lệ trẻ phát triển theo cân nặng bình thường đạt gần 100%; tỷ lệ trẻ phát triển bình thường theo chiều cao đạt gần 100%...

Từ kết quả đạt được, năm 2024 nhà trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây vừa là niềm tự hào, cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, để trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt