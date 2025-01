Trường ĐH Hồng Đức tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi

Sáng 8/1, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị tuyên dương sinh viên (SV) xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2023-2024.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trao thưởng cho các SV xuất sắc.

Trường ĐH Hồng Đức đang đào tạo 7 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 21 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 37 ngành trình độ đại học. Quy mô đào tạo của trường hiện có hơn 13.000 người học. Năm 2024 tuyển sinh hệ chính quy đạt 95,24% chỉ tiêu đề ra; chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội; tỷ lệ SV có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 93,97%, trong đó có việc làm đúng (hoặc gần) ngành đào tạo là 87,35%, SV tốt nghiệp có việc làm, nhìn chung đáp ứng được với yêu cầu của công việc.

Năm học 2023-2024 (tính dựa trên điểm trung bình chung của các học phần đăng ký trong năm học), bậc ĐH có 578 SV loại xuất sắc (7,9%), 1.541 SV loại giỏi (20,1%), 2.457 SV loại khá (33,5%); bậc cao đẳng có 2 SV loại xuất sắc (5,1%), 17 SV loại giỏi (43,6 %), 13 SV loại khá (33,3%). Nhiều SV đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc gia; các cuộc thi chung kết ý tưởng khởi nghiệp cấp ngành, cấp tỉnh; các giải văn hóa, thể thao cấp bộ, cấp Quốc gia; các em học sinh trường TH, THCS&THPT Hồng Đức cũng đạt được nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã tuyên dương và chúc mừng các bạn SV đạt thành tích cao trong năm học vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm qua nhà trường luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để tạo thuận lợi cho người học theo hướng ứng dụng, giảm lý thuyết tăng thực hành, nâng cấp cơ sở vật chất, thư viện đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Sinh viên dự buổi lễ.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức mong muốn các em HSSV phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tự học và đổi mới phương pháp học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là năng lực thuyết trình, thương lượng, đàm phán, giải quyết vấn đề, phản biện, hợp tác và sáng tạo, kĩ năng ứng dụng công nghệ số trong học tập và công việc để có thể thích ứng và đáp ứng tốt yêu cầu của công việc, nghề nghiệp và sự biến đổi không ngừng của thị trường lao động hiện nay.

Trường ĐH Hồng Đức đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ, đã có 95 SV xuất sắc và 793 SV giỏi được tuyên tuyên, khen thưởng.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Hồng Đức đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ tổ chức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí năm 2025.

Linh Hương