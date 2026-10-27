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Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Sơn tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Lam Sơn - Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026, đánh giá kết quả phong trào rèn luyện sức khỏe, hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác thiện nguyện vì cộng đồng.

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Sơn tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026

Sáng 27/10, Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Lam Sơn - Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026, đánh giá kết quả phong trào rèn luyện sức khỏe, hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác thiện nguyện vì cộng đồng.

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Sơn tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026

Đại biểu dự hội nghị.

Thành lập ngày 27/7/2012, Trung tâm GDCSSKCĐ Lam Sơn - Thanh Hóa hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, hướng đến nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Sơn tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026

Tiết mục đồng diễn tại hội nghị.

Hiện Trung tâm duy trì 21 sân tập với hơn 400 hội viên tham gia. Các hoạt động được triển khai đa dạng như dưỡng sinh dân vũ, vũ điệu, yoga, thái cực quyền, dưỡng sinh kinh lạc và xoa bóp, bấm huyệt theo phương pháp y học cổ truyền.

Trong giai đoạn 2017-2026 dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai và hạn chế về kinh phí, Trung tâm vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, mở rộng phong trào đến nhiều địa phương. Các câu lạc bộ, đội dưỡng sinh và đội văn hóa, văn nghệ được thành lập tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết hội viên giữa các thế hệ và các vùng miền.

Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Sơn tổng kết hoạt động giai đoạn 2017-2026

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc.

Trung tâm xác định, trong năm 2027 tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, doanh nghiệp và cá nhân tâm huyết với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đa dạng hóa nội dung sinh hoạt, tạo điều kiện để ngày càng nhiều người dân tham gia.

Trung tâm cũng dự kiến tổ chức hội thi thái cực quyền, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân.

Tô Hà

Từ khóa:

#Trung tâm #Lam Sơn #sức khỏe cộng đồng #Tổng kết #cộng đồng Việt Nam #giáo dục #Thiện nguyện #Chăm sóc sức khỏe #phong trào

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