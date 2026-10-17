Trung Quốc cảnh báo EU không nên “ảo tưởng” về sức ép thương mại

Trung Quốc vừa cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không nên “ảo tưởng” rằng lập trường cứng rắn sẽ buộc nước này nhượng bộ, trong bối cảnh EU xác nhận kế hoạch xây dựng một công cụ mạnh tay mới, cho phép khối “ngay lập tức” loại Trung Quốc khỏi thị trường chung.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/10, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định EU không nên kỳ vọng đạt được lợi ích thông qua sức ép, đồng thời cảnh báo cũng không đánh giá thấp quyết tâm và khả năng của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích của mình.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin giới chức EU cho rằng lập trường cứng rắn của châu Âu đã góp phần thúc đẩy Trung Quốc đạt thỏa thuận hạn chế số lượng xe hybrid (loại ô tô kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện) xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thỏa thuận được công bố chỉ một tuần trước đó. Bắc Kinh bác bỏ nhận định này, cho rằng tuyên bố sức ép từ phía EU đã phát huy hiệu quả là hoàn toàn không có cơ sở.

Trong khi đó, ngày 16/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận EU sẽ phát triển công cụ cho phép khối nhanh chóng hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung khi cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. Kế hoạch này sẽ được triển khai song song với việc tăng cường đối thoại với Bắc Kinh.

Bà von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ thương mại, trong đó có khả năng áp dụng hạn ngạch và thuế quan đối với những nhóm sản phẩm cụ thể. Hóa chất và máy móc được xác định là các lĩnh vực ưu tiên.

Theo các nguồn tin chính thức, EU dự kiến trình đề xuất về công cụ mới vào tháng 12, cùng với một gói biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và hỗ trợ những đối tượng chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.

Công cụ này có thể được kích hoạt nếu Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với châu Âu, chẳng hạn hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm để đáp trả việc EU tăng cường các cuộc điều tra thương mại. Đề xuất cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 13 trong số 27 quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, việc bảo đảm công cụ này phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn là thách thức đối với khối.

Thúy Hà