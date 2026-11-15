Tri ân người gieo chữ, tiếp sức học sinh họ Lê

Chiều 15/11, Hội đồng họ Lê Thanh Hóa phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tri ân các bậc tiền nhân tại Di tích lịch sử Quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê; tổ chức chương trình tri ân những người có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục là con em dòng họ nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại diện Hội đồng họ Lê Thanh Hóa cùng Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê.

Các thành viên thuộc Hội đồng họ Lê Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của Đức Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi - người đã làm rạng danh non sông, đất nước Việt Nam cũng như vùng đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt; tri ân công lao to lớn của các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ, xây dựng đất nước.

Anh hùng Lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch danh dự Hội đồng họ Lê Việt Nam; Ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa tặng hoa và quà tri ân những người trong dòng họ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Tiếp nối hoạt động dâng hương, CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại chương trình, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới các thành viên dòng họ đã và đang công tác trong ngành giáo dục và các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người; trao tặng học bổng nhằm động viên các em học sinh, sinh viên trong dòng họ tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao học bổng cho quỹ khuyến học của Hội đồng họ Lê tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện CLB Bóng đá Thanh Hóa trao tặng áo kỷ niệm cho các đại biểu, khách mời.

Cũng tại chương trình, CLB bóng đá Thanh Hóa đã trao tặng áo đấu kỷ niệm có chữ ký của các cầu thủ của đội bóng cho các đại biểu, khách mời tham dự.

Thông qua hoạt động này, CLB bóng đá Thanh Hóa mong muốn lan tỏa tình yêu bóng đá, niềm tự hào về đội bóng quê hương, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa bóng đá với các tổ chức, doanh nghiệp và những người hâm mộ.

Anh Tuân