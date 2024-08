TP Thanh Hóa: Thu giữ, xóa gỡ nhiều logo, biển quảng cáo trá hình

Thời gian qua, tình trạng in, dán tờ rơi, hình ảnh quảng cáo ở các cây xanh, cột điện, tường nhà, ghế đá... trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Lực lượng chức năng phường Phú Sơn xóa nội dung SV66.com in trên ghế đá tại hồ Đồng Chiệc.

Trên ghế đá ở những nơi công cộng tập trung đông người có in nhiều hình ảnh hoặc thông tin các trang web, khi người dân truy cập vào sẽ có nội dung quảng cáo cá cược, các trò chơi có thưởng (mang tính chất cờ bạc trực tuyến). Đơn cử như tại hồ Đồng Chiệc (phường Phú Sơn) có 40 ghế đá có in đường dẫn đến trang web SV66.com; tại Quảng trường Lam Sơn và Công viên cây xanh (phường Điện Biên) có khoảng 20 ghế đá in đường dẫn đến trang web SHBET.com...

Ngoài những nơi công cộng, trên địa bàn các phường, xã còn xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đến quán ăn, quán giải khát, cửa hàng tạp hóa, nhà văn hóa... tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, áo phông, áo mưa, ô che nắng... có in logo “OKVIP”; một số vật dụng có in thêm nội dung “hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ”. Nếu chủ các quán ăn, quán giải khát, cửa hàng tạp hóa có nhu cầu sẽ được các đối tượng làm biển quảng cáo miễn phí theo thiết kế có sẵn.

Tại hồ Đồng Chiệc có 40 ghế đá in đường dẫn đến trang web SV66.com.

Hiện nay, biển quảng cáo do các đối tượng cung cấp cho các chủ cửa hàng có hai loại: Loại đứng có chân đặt trước cửa hàng, 1/4 diện tích trên cùng của biển quảng cáo có in logo “OKVIP”, phía dưới in tên và nội dung dịch vụ cung cấp của cửa hàng. Loại ngang treo trên cửa, 1/5 bên trái (hoặc bên phải) của biển quảng cáo in logo “OKVIP”, phần còn lại in thông tin cửa hàng.

Trung tá Vũ Hùng Cương, Đội trưởng Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa cho biết: “Khi tìm kiếm trên internet về nội dung “OKVIP” sẽ cho kết quả “điều hướng” đến các thương hiệu “nhà cái” nước ngoài, trang trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc. Đây là hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng tổ chức đánh bạc nhằm lôi kéo người dân chơi cờ bạc trực tuyến trên mạng internet. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố”.

Nhiều quán ăn, quán giải khát in logo “OKVIP”.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ngày 26/7/2024, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành công văn số 4874/UBND-CA về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Các phòng, ban, ngành và UBND các phường, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của Luật Quảng cáo; quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo tại các khu vực công cộng (bến xe, công viên, quảng trường, trung tâm thương mại...). Đồng thời, thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, xử lý, thu giữ, gỡ bỏ các biển quảng cáo vi phạm; huy động lực lượng ở cơ sở tiến hành xóa gỡ các nội dung trên ghế đá, cây xanh, tường nhà những đường dẫn đến trang web cờ bạc trực tuyến và các nội dung quảng cáo khác làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều biển quảng cáo in logo “OKVIP”.

Công an TP Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1622/CATPTH ngày 30/7/2024 về việc việc tăng cường quản lý đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phối hợp rà soát, kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động quảng cáo trá hình cho các trang web cờ bạc trên mạng internet để đấu tranh, xử lý theo quy định. Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, tổ chức, điều hành đường dây, trang web cờ bạc, cá độ trên mạng internet. Tăng cường thông báo, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quản lý, điều hành các trang web tổ chức đánh bạc để phòng ngừa, ngăn chặn việc truy cập các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến.

“OKVIP” là một hình thức quảng cáo trá hình của các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Sau nửa tháng triển khai thực hiện công văn số 4874/UBND-CA của UBND TP Thanh Hóa, các lực lượng chức năng và các phường, xã đã vào cuộc rất tích cực, trách nhiệm. Qua đó, phát hiện, tham mưu, xóa gỡ các quảng cáo “trá hình” ở 125 ghế đá, thu giữ 91 biển quảng cáo có nội dung quảng cáo vi phạm.

Công an TP Thanh Hóa đề nghị người dân không truy cập vào các đường link, không tham gia, không để các đối tượng lợi dụng quảng cáo các dòng chữ trên. Nếu phát hiện những đối tượng đi tặng quà có logo quảng cáo cờ bạc trá hình, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Tố Phương