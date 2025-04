TP Sầm Sơn: Gần 300 lao động hành nghề được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với sự phát triển du lịch bền vững, ngày 22/4, Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh năm 2025.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, gần 300 người lao động đang hành nghề hoặc có nguyện vọng đăng ký kinh doanh dịch vụ chụp ảnh tại thành phố đã được lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố truyền đạt hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh, cùng các quy định quản lý mới nhất của UBND thành phố. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa, hướng dẫn giới thiệu cảnh quan du lịch, xử lý tình huống thường gặp và quy tắc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động nhiếp ảnh trong mùa du lịch.

Theo phương án quản lý dịch vụ nhiếp ảnh năm 2025 của TP Sầm Sơn, khu vực hoạt động chụp ảnh được phân chia thành 9 cụm. Các cụm bao gồm các vị trí trọng điểm như: khu vực núi Trường Lệ, bãi tắm Vinh Sơn, khu Tượng đài Bác Hồ và dọc bờ biển từ bãi A (chân Đền Độc Cước) đến khu du lịch Vạn Chài. Việc phân vùng rõ ràng này nhằm bảo đảm tính trật tự, văn minh trong hoạt động kinh doanh nhiếp ảnh và tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

TP Sầm Sơn yêu cầu người kinh doanh dịch vụ nhiếp ảnh phải có lý lịch rõ ràng, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa phương, được tham gia tập huấn và có chứng chỉ hợp lệ; nghiêm cấm các hành vi như ép khách chụp ảnh, rửa thêm ảnh khi khách không yêu cầu, thu tiền cao hơn quy định, đeo bám, chèo kéo, vào cơ sở lưu trú mời chào khách, hoặc uống rượu bia, đánh bạc khi hành nghề. Việc in, rửa ảnh không được phép thực hiện tại khu vực bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Thành phố cũng giao các đơn vị chức năng như công an, quản lý thị trường, chính quyền xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn.

Trần Hằng