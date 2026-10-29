TOP 5 máy hút bụi mịn công nghiệp hiện đại, chất lượng với mức giá phù hợp

Máy hút bụi mịn công nghiệp là giải pháp hàng đầu giúp xử lý triệt để lớp bụi siêu nhỏ nguy hại tại các xưởng sản xuất, nhà máy cơ khí hay chế biến gỗ. Khác với các dòng máy thông thường, thiết bị này sở hữu công suất vượt trội kết hợp màng lọc chuẩn HEPA hiện đại. Khi sử dụng, máy thu gom hiệu quả tới 99.9% hạt bụi lơ lửng, bảo vệ tối đa sức khỏe người lao động và kéo dài tuổi thọ máy móc.

Máy hút bụi mịn công nghiệp Kumisai KMS15H-Hepa

Thông số kỹ thuật:

• Điện áp: 220V - 50Hz

• Công suất: 1600W

• Lưu lượng khí: 102 lít/giây

• Dung tích: 15L

• Đường kính thùng chứa: ф345mm

• Dây điện: 8 - 10m

• Trọng lượng: 8kg

Kumisai KMS15H.

Máy hút bụi mịn Kumisai KMS15H nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, thân inox sáng bóng và phối màu vàng cam - đen đặc trưng. Phần đế có bánh xe giúp máy di chuyển linh hoạt, phù hợp với những không gian cần thường xuyên thay đổi vị trí vệ sinh.

Không chỉ có thiết kế linh hoạt, model này còn sở hữu công suất 1600W và lưu lượng khí 102 lít/giây. Thùng chứa 15L cùng khả năng hút bụi khô, hút nước giúp máy đáp ứng nhu cầu vệ sinh tại văn phòng, cửa hàng, cơ sở dịch vụ và những khu vực có quy mô phù hợp.

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

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Máy hút bụi mịn công nghiệp Kumisai KMS30H- Hepa

Thông số kỹ thuật:

• Công suất: 1600W

• Điện áp: 220V - 50Hz

• Lưu lượng khí: 140 L/s

• Dung tích: 30L

• Đường kính thùng chứa: ф345mm

• Dây điện: 8 - 10m

• Kích thước lúc đóng gói: 430 x 430 x 780mm

Kumisai KMS30H.

Kumisai KMS30H-HEPA là thiết bị vệ sinh chuyên dụng, được thiết kế để thu gom bụi bẩn trong nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng và các khu vực sản xuất. Máy sử dụng hệ thống lọc HEPA kết hợp túi vải, hỗ trợ giữ lại các hạt bụi nhỏ, hạn chế bụi phát tán trở lại môi trường.

Sở hữu công suất 1600W, lưu lượng khí 140L/s cùng thùng chứa inox dung tích 30L, Kumisai KMS30H đáp ứng tốt nhu cầu vệ sinh thường xuyên. Máy còn có khả năng hút bụi khô và hút nước, đi kèm nhiều phụ kiện giúp làm sạch sàn nhà, khe góc và các vị trí khó tiếp cận.

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

Máy hút bụi mịn công nghiệp Kumisai KMS40H-Hepa

Thông số kỹ thuật:

• Công suất: 1600W

• Điện áp: 220V - 50Hz

• Lưu lượng khí: 110 L/s

• Dung tích: 40L

• Đường kính thùng chứa: ф345mm

• Dây điện: 8 - 10m

• Kích thước máy: 430 x 430 x 780mm

Kumisai KMS40H.

Máy hút bụi mịn công nghiệp Kumisai KMS40H nổi bật với thùng chứa inox dung tích 40L. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thu gom bụi bẩn trong các khu vực có tần suất vệ sinh thường xuyên.

Với công suất 1600W, lưu lượng khí 110L/s và khả năng hút khô, hút nước, sản phẩm có thể phục vụ nhiều công việc làm sạch khác nhau. Thiết kế bánh xe kết hợp bộ phụ kiện chuyên dụng cũng giúp việc di chuyển và vệ sinh các khu vực trong nhà xưởng trở nên linh hoạt hơn.

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Máy hút bụi mịn công nghiệp Palada PD602H

Thông số kỹ thuật:

• Công suất: 2400W

• Điện áp: 220V - 50Hz

• Lưu lượng khí: 156 L/s

• Dung tích: 60L

• Đường kính thùng chứa: ф440mm

• Lực hút chân không: 250mbar

• Dây điện: 8 - 10m

• Kích thước lúc đóng gói: 630 x 550 x 970mm

Palada PD602H.

Model Palada PD602H với cấu hình 2 motor cùng tổng công suất 2400W. Thiết bị đáp ứng nhu cầu vệ sinh tại những khu vực thường xuyên phát sinh bụi bẩn. Lưu lượng khí 156L/s kết hợp lực hút chân không 250mbar hỗ trợ thu gom bụi trên sàn và các bề mặt cần làm sạch.

Ngoài khả năng hút bụi, máy còn xử lý được nước và nhiều loại chất bẩn công nghiệp phù hợp với chức năng thiết kế. Bộ phụ kiện máy hút bụi đi kèm hỗ trợ vệ sinh sàn, khe góc và các vị trí khó tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả làm sạch.

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

Máy hút bụi mịn công nghiệp Kumisai KMS70H- Hepa

Thông số kỹ thuật:

• Công suất: 3000W

• Điện áp: 220V - 50Hz

• Lưu lượng khí: 240 L/s

• Dung tích: 70L

• Đường kính thùng chứa: ф440mm

• Chất liệu thùng chứa: Inox

• Dây điện: 8 - 10m

Kumisai KMS70H.

Kumisai KMS70H là dòng máy hút bụi mịn công nghiệp có dung tích thùng chứa lớn, thiết kế thân inox chắc chắn và bánh xe hỗ trợ di chuyển linh hoạt. Máy sử dụng hệ thống lọc HEPA kết hợp túi vải nhằm hỗ trợ thu gom bụi nhỏ.

Sở hữu 2 motor với tổng công suất 3000W, máy tạo lưu lượng khí 240L/s và có khả năng hút bụi khô, hút nước. Kết hợp cùng thùng chứa 70L và bộ phụ kiện đi kèm, thiết bị phù hợp với các công việc vệ sinh thường xuyên tại nhà xưởng, kho hàng và cơ sở gia công.

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Hiệu quả của một chiếc máy hút bụi mịn công nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sự kết hợp hài hòa giữa công suất hút và hệ thống lọc bụi. Khi hai yếu tố này đạt chuẩn, thiết bị sẽ phát huy tối đa khả năng thu gom bụi mịn, mang lại bầu không khí trong lành và duy trì chất lượng môi trường làm việc ở mức tối ưu.