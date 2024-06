Tổng duyệt chào đón màn đấu pháo hoa Ba Lan - Đức đêm 22/6

Tối 21/6, trong không gian lãng mạn bên dòng sông Hàn, hàng trăm ca sỹ, nghệ sỹ của DIFF 2024 hăng say tổng duyệt để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy cảm xúc, cộng hưởng trong đêm pháo hoa mang chủ đề “Tình yêu diệu kỳ” giữa hai đội tuyển Ba Lan và Đức.

Đại sân khấu hình bàn tay của DIFF 2024, mang ý nghĩa gắn kết con người, là nơi không thể phù hợp hơn để biểu diễn các tiết mục nghệ thuật tâm huyết của hàng trăm nghệ sỹ trong nước và quốc tế đêm “Tình yêu diệu kỳ”. Đến với đêm thi thứ ba giữa Ba Lan và Đức, khán giả sẽ không chỉ được mãn nhãn với những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn được chìm đắm trong những giai điệu vui tươi, ngọt ngào và sâu lắng của tình yêu.

Bữa tiệc nghệ thuật bên sông Hàn sẽ được mở màn bằng ca khúc “Em xinh” đầy năng động do ca sỹ trẻ Mono sáng tác. Những nốt nhạc tươi sáng vang lên, ca ngợi vẻ đẹp của người con gái khiến người nghe không kìm được mà hát và nhún nhảy theo.

Tinh thần của đêm tổng duyệt tiếp tục được đẩy lên cao với màn trình diễn “Marry you” tràn đầy năng lượng. Để rồi đưa khán giả đến những chương chuyện tình yêu sâu lắng hơn, mộc mạc nhưng đầy xúc cảm với những bài hát nổi tiếng là “Có chàng trai viết lên cây” và “Chuyện tình thảo nguyên”.

Như một cuộc tình có cái kết đẹp, nửa sau của đêm tổng duyệt như tràn ngập trong tình yêu, hòa trong không âm nhạc đầy phấn khích và năng lượng với “A sky full of the stars” và Mashup sôi động “Nhảy Nhảy Nhảy - Luck is on my side”. Những màn phối hợp nhịp nhàng, những cú nhảy như nhịp đập trái tim, chờ đón những màn đấu pháo rực rỡ, hứa hẹn mang từng cung bậc tình yêu lên những khoảng trời của Đà Nẵng.

Để mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất tại DIFF 2024, đội Ba Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị từ nhiều tháng trước, ấp ủ dự án mang tên “ALL IN: Huyền thoại của rồng”. Đúng như tên gọi, màn trình diễn là kết tinh toàn bộ (ALL IN) những kỹ thuật pháo đỉnh cao nhất và cả tình cảm của đội Ba Lan dành cho Việt Nam, vẽ nên bức tranh ánh sáng của Tình yêu và Rồng.

Khán giả có thể mong chờ một màn trình diễn pháo hoa choáng ngợp và tràn ngập cảm xúc bởi đây là điều màn đội Ba Lan đặc biệt chú trọng. Chia sẻ trước đêm pháo hoa, ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz - Đội trưởng đội pháo hoa Ba Lan, nói: “Con người Đà Nẵng thực sự yêu thích pháo hoa và chúng tôi muốn mang đến nhiều màn trình diễn hơn nữa để thể hiện tình cảm của mình đến họ.”

Trong khi đó, tân binh Đức Pyrogenie Feuerwerk GmbH cũng đang rất mong chờ để được chinh phục khán giả DIFF 2024 với màn trình diễn mang tên “Tình yêu thiêng liêng”. Đội Đức hướng đến sự chính xác và tinh tế trong từng hiệu ứng pháo hoa. Màn trình diễn hứa hẹn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng, đưa khán giả qua cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu – từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng, thậm chí là những nỗi buồn đau, và kết thúc bằng những khoảnh khắc đầy cảm động.

Ông Ingo Schubert, giám đốc điều hành của Pyrogenie, chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng hơn 4000 đầu bắn pháo và đảm bảo mọi quả pháo đều mang đến hiệu ứng đúng, thực hiện các kỹ thuật có độ chính xác cao.” Ông cũng bật mí rằng, phong cách pháo hoa của đội Đức và đội Ba Lan vô cùng khác biệt. Cả hai đều đang nỗ lực giành lấy tình cảm của khán giả, và kết quả sẽ phụ thuộc vào khán giả thích phong cách của đội nào hơn.

Sự cộng hưởng giữa ánh sáng và âm nhạc, đã sẵn sàng để đưa du khách đến một thế giới tràn ngập tình yêu và thú vị trong đêm DIFF 2024 thứ ba “Tình yêu diệu kỳ”. Đêm thi sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và 19 đài truyền hình các địa phương khác.

Các đêm tiếp theo của DIFF 2024 lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”, hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến Đà Nẵng mùa hè này.

Tùng Dương