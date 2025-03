Tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cả ngày thứ 7

Từ ngày 8/3, lực lượng công an sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi bằng lái xe cả ngày thứ 7, thay vì chỉ làm vào buổi sáng như hiện nay.

Người có nhu cầu đổi, cấp lại bằng lái xe có thể thực hiện theo 2 cách, gồm: trực tiếp và trực tuyến.

Khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp, người dân cần làm hồ sơ bao gồm: Đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định; giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn cấp (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1).

Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của giấy phép lái xe, căn cước công dân; hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp 2 hạng, người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng bằng lái của một hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại.

Người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Để rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe; tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng trên môi trường điện tử để làm tài nguyên cho việc cấp đổi lần sau.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế để cung cấp Giấy khám sức khỏe điện tử. Khi giấy phép lái xe sắp hết hạn, người dân chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tờ khai đề nghị cấp, đổi giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Theo VTV