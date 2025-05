Tiêu chí nổi trội ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đầu năm 2025, xã Tây Hồ (Thọ Xuân) được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ở đây tiêu chí nổi trội được lựa chọn là “chuyển đổi số”, đã đưa địa phương thành một trong những điển hình của tỉnh về chỉ tiêu này.

Hệ thống chiếu sáng tự động bật/tắt ở xã Tây Hồ. Ảnh: UBND xã Tây Hồ

Ở Tây Hồ hiện nay hầu như tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có dấu ấn của chuyển đổi số. Dễ nhận thấy nhất là trên các tuyến đường đều có hệ thống camera an ninh được điều hành “theo hướng chuyển đổi số”. Các camera được tích hợp vào hệ thống quản lý tập trung và kết nối sang ứng dụng ThanhHoaS để chia sẻ cho người dân, công an, chính quyền cùng vào cuộc theo dõi, giám sát an ninh - trật tự. Hệ thống camera giám sát đã trở thành “tai mắt” của lực lượng công an, giúp khám phá kịp thời các vụ phạm pháp, quản lý tốt địa bàn dân cư. Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc lực lượng công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự. Qua giám sát, người dân cũng tự phát hiện để phê bình nên đã ngăn chặn được hành vi xả rác bừa bãi, tình huống tham gia giao thông nguy hiểm, gây gổ đánh nhau của một số thanh, thiếu niên...

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng ở xã cũng được ứng dụng hệ điều hành thông minh và tiết kiệm điện. Thay vì phải có người đi bật, tắt điện thủ công, xã và các thôn đã lắp đặt hệ thống điều chỉnh bật tắt tự động theo khung giờ nhất định hằng ngày.

Trong điều hành và hoạt động của chính quyền, xã đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc điện tử; tỷ lệ văn bản đi được ký số và gửi đi trên phần mềm đạt 100%. Trừ những văn bản mật, hiện toàn bộ văn bản của xã đều được giải quyết trên môi trường mạng, giúp giảm trên 90% lượng văn bản giấy so với trước đây. Việc theo dõi và xử lý văn bản, giải quyết công việc thông qua hồ sơ công việc, trao đổi thông tin nội bộ từ môi trường thủ công sang môi trường mạng đã giúp xã nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, điều hành của chính quyền, từ đó góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã thực hiện công khai 200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã trên trang thông tin điện tử của xã theo địa chỉ: tayho.thoxuan.gov.vn. Xã cũng đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, máy scan, máy in, kết nối mạng internet, wifi phục vụ hoạt động của chính quyền và Nhân dân khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Hạ tầng viễn thông và các thiết bị của xã được trang bị để thực hiện tốt việc họp trực tuyến từ xã xuống đến tận các thôn. Ở trụ sở UBND xã có phòng họp trực tuyến kết nối với hệ thống hội nghị trực tuyến của huyện, tỉnh, Trung ương. Tại các thôn cũng được lắp mạng internet và trang bị máy tính, phần mềm để có thể kết nối truyền hình hội nghị trực tiếp với UBND xã, các thiết bị họp trực tuyến được kết nối với truyền hình Mytivi kết nối một chiều đến các thôn để triển khai trực tiếp các nhiệm vụ của địa phương. Cán bộ thôn và người dân không phải đi lại nhiều lần và có thể tham gia các lớp học phổ biến nghị quyết, chính sách chung của Đảng và Nhà nước từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện ngay tại nhà văn hóa thôn.

Xã đã chủ động triển khai ứng dụng các nền tảng mạng xã hội như: zalo, facebook, trang thông tin điện tử, các phần mềm do tỉnh cung cấp để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt các ứng dụng, từ đó các thông báo tới người dân được thực hiện trên ứng dụng thay vì gửi giấy thông báo. Các nội dung về khảo sát toàn dân, lấy ý kiến người dân sẽ được thực hiện trên ứng dụng thay vì thực hiện thủ công, từng bước hình thành xã hội số, công dân số.

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, khuyến khích dùng điện thoại thông minh có ứng dụng các phần mềm và áp, việc áp dụng chuyển đổi số từng bước được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Việc thanh toán bằng tài khoản ngân hàng trong chi trả tiền điện, nước, mua bán được khuyến khích. Trong xã có doanh nghiệp vận tải hành khách đã ứng dụng nền tảng số để hành khách đặt vé online, quản lý nhân viên, hành khách đi xe, quản lý bến bãi và tuyến đường. Phần mềm đã giúp hành khách không phải đến bến để mua vé, doanh nghiệp kiểm soát lượng hành khách để bố trí xe, bố trí lái xe phù hợp; giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt mọi tình huống từ in phơi vé lập lệnh xuất bến, báo cáo doanh thu bán vé, báo cáo vị trí xe hiện tại và số lượng khách trên xe.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã sử dụng trang thông tin điện tử https://tayho.thoxuan.gov.vn và các trang mạng zalo, facebook, youtube, tích hợp trên nền tảng ThanhHoaS để quảng bá hình ảnh quê hương, khơi dậy lòng yêu quê hương, hướng về cội nguồn. Từ đó, địa phương đã gắn kết được những đồng hương xa quê và kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp xây dựng quê hương như quyên góp, ủng hộ xây cổng chào của xã; các thôn thông qua các nhóm đồng hương kêu gọi con em ủng hộ xây dựng đình làng, nhà văn hóa... giá trị hàng tỷ đồng.

Với việc 83,5% người dân trong độ tuổi trưởng thành đã có hoặc được hỗ trợ điện thoại thông minh, UBND xã đã chủ động phối hợp với VNPT Thanh Hóa hỗ trợ, cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số thiết yếu. Đến nay, đa phần người dân trong xã đều ứng dụng được các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số thiết yếu như: tra cứu thông tin chính sách xã hội trên cổng dịch vụ công trực tuyến, tư vấn sức khỏe từ xa qua ứng dụng VOV BACSI24, tra cứu thông tin BHYT, BHXH qua phần mềm VssID, học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting, Skype, VNPT E-learning, tra cứu dữ liệu dân cư qua phần mềm VneID...

Có thể nói, chuyển đổi số đang hiện hữu và đặt dấu ấn lên hầu khắp các lĩnh vực, giúp Tây Hồ ngày càng phát triển.

Linh Trường