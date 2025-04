Phát động phong trào - điểm tựa hoàn thiện nông thôn mới nâng cao ở Thiệu Chính

Thiệu Chính là xã đạt chuẩn NTM nâng cao gần đây nhất của huyện Thiệu Hóa. Trong lộ trình thực hiện chương trình lớn này, việc phát động các phong trào để huy động sự vào cuộc và đồng tâm góp sức của mọi tầng lớp Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng.

Đường giao thông nông thôn ở xã Thiệu Chính (Thiệu Hóa) được đầu tư đồng bộ theo tiêu chí NTM nâng cao.

Thuộc vùng thuần nông xa trung tâm, 3 bên giáp sông Nhà Lê và các huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa nên Thiệu Chính vốn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên xã đã có nhiều giải pháp và không ngừng cố gắng để đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Giai đoạn 2020 đến nay, chính quyền và Nhân dân Thiệu Chính tiếp tục hành trình mới - hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao.

Hàng năm, xã phát động các phong trào thi đua thực hiện tiêu chí NTM nâng cao giữa các thôn, các cơ quan, trường học, các đoàn thể với nhau. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị này ký cam kết thi đua với cấp ủy đảng, chính quyền xã. Đến cuối năm, xã tổ chức tổng kết, thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó, các tổ chức, đơn vị phát động các phong trào ở lĩnh vực mình phụ trách.

Hội Nông dân xã đi đầu trong phong trào xây dựng vùng sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung, triển khai mô hình “nhà sạch vườn đẹp”, vườn mẫu. Đồng thời, làm tốt phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng để tránh ô nhiễm môi trường. Hội LHPN xã có các phong trào: “5 không 3 sạch”, “nhà sạch vườn đẹp”, “phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, xây dựng hố rác hữu cơ trong hộ dân. Hội Làm vườn và Trang trại xã Thiệu Chính, HTX dịch vụ nông nghiệp xã triển khai các mô hình liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi xã phối hợp với Ban Văn hóa xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong XDNTM, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay góp sức. Đoàn Thanh niên xã cũng được giao phối hợp với Ban Văn hóa xã thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ do Đoàn xã tổ chức. Đồng thời triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng các khu vui chơi ở trường mầm non và các khu dân cư...

Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể đến các thôn đã tổ chức hàng chục cuộc thi liên quan đến tiêu chí XDNTM nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác cùng tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Phong trào hiến đất mở đường được tất cả các tổ chức chính trị - xã hội phát động đến hội viên, các thôn triển khai vận động. Theo đó, trong quá trình XDNTM nâng cao, các tầng lớp Nhân dân trong xã đã hiến đất và đóng góp ngày công, vật liệu với tổng giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Ngoài các phong trào được triển khai sâu rộng, xã Thiệu Chính cũng ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ để kích cầu XDNTM nâng cao. Trong chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xã hỗ trợ 50% kinh phí. Để có các tuyến đường từ 500m trở lên được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, rãnh thoát nước và rải nhựa, xã hỗ trợ 50% kinh phí cho các thôn. Từ ngân sách xã, mô hình camera an ninh và đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt rộng khắp đến các thôn với tổng giá trị lắp đặt được đầu tư lên đến 462 triệu đồng. Để có hệ thống tường rào mẫu đồng bộ ở các tuyến chính, xã hỗ trợ các hộ dân 150 nghìn đồng cho mỗi mét chạy dài khi xây dựng theo mẫu.

Từ các phong trào và sự hỗ trợ, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cũng như kết quả thực hiện từng tiêu chí. Trong phát triển tiêu chí sản xuất, từ một xã thuần nông, đến nay, Thiệu Chính đã có hàng chục cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và 5 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Trong trồng trọt, xã đã biến gạo thành sản phẩm chủ lực, hình thành vùng chuyên canh 100ha/vụ được liên kết sản xuất. HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Chính đã ký hợp đồng với doanh nghiệp để bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Xã có sản phẩm OCOP “Bánh răng bừa Tuyết Thịnh” được công nhận năm 2023, nhiều sản phẩm nông nghiệp được gắn nhãn mác, cấp mã số vùng trồng.

Từ sự phát triển kinh tế và các mô hình sản xuất, tiêu chí thu nhập ở Thiệu Chính đã vượt yêu cầu chung. Thời điểm năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 66 triệu đồng/người/năm, trong khi tiêu chí NTM nâng cao yêu cầu 62 triệu đồng/người/năm đã đạt chuẩn.

Trong lộ trình XDNTM nâng cao, xã đã huy động tổng nguồn lực hơn 114 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp tiền của, hiến đất, xây dựng nhà cửa, công trình phụ theo tiêu chí... đạt gần 103 tỷ đồng, chiếm gần 86%. Còn lại là ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Đến nay, hệ thống hạ tầng trên các lĩnh vực ở Thiệu Chính được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân. Xã có 3 trường học và cơ sở trạm y tế đều được công nhận chuẩn quốc gia. Hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến các thôn được đầu tư khang trang, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển.

Những ngày đầu năm 2025, người dân Thiệu Chính đón niềm vui trở thành xã NTM nâng cao. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển trong điều kiện chuẩn bị sáp nhập xã theo chủ trương chung.

Bài và ảnh: Linh Trường