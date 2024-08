Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Chiều 28/8, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT- BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới”, giai đoạn 2014-2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh gắn với thực hiện Thông tư 124 và Quyết định 510 của Bộ Công an đạt được nhiều kết quả, bước tiến quan trọng. Trong đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được xây dựng, củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Tổ an ninh công nhân” đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT tại các doanh nghiệp nói riêng và địa phương nói chung.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các thành viên tham gia mô hình “Tổ an ninh công nhân” luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật và nội quy của doanh nghiệp, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tích cực, nhiệt tình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân; chủ động phát hiện, trao đổi tình hình có liên quan đến ANTT xảy ra tại doanh nghiệp để các lực lượng chức năng giải quyết, xử lý kịp thời góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.

Lực lượng Công an phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, tham mưu kịp thời có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp biện pháp, giải pháp chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng bảo vệ chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được củng cố và kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Các sở, ngành, đoàn thể phát huy tốt các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp về ANTT như: MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác bảo đảm an ninh nội bộ được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện theo quy định của pháp luật. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiểm soát, không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung nhiều người lao động. Các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra đều được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển, kinh doanh của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 10 năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tham gia hỗ trợ giải quyết hàng nghìn vụ việc có liên quan đến ANTT; hỗ trợ bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp, đối tượng truy nã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn gần 128 vụ có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ đình công trái phép trong các doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng Công an và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nói riêng.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thật sự thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lực lượng Công an, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời trao đổi thông tin đầy đủ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Rà soát, đánh giá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình tự quản về ANTT; qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục duy trì, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến; trọng tâm là nhân rộng mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại các doanh nghiệp bảo đảm tiêu chí “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ quan, đơn vị

Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa các vấn đề liên quan đến ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT tạo môi trường an toàn, lành mạnh và điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoạt động, phát triển...

Nhân dịp này, có 8 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 17 tập thể, 20 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, giai đoạn 2014-2024.

Quốc Hương