Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 23/8, tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (24/8/1945 – 24/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các xã, phường; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào); các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ sĩ quan LLVT Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Cách đây 80 năm, chiều ngày 23/8/1945, UBND Cách mạng tỉnh Thanh Hóa ra mắt toàn dân, trịnh trọng tuyên bố cách mạng đã thành công, chính quyền đã hoàn toàn về tay Nhân dân. Để bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, ngày 24/8/1945, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Chi đội Đinh Công Tráng (tiền thân của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày nay). Đây là tổ chức quân sự hoàn chỉnh đầu tiên của chính quyền cách mạng tỉnh nhà. Quân số ban đầu của Chi đội có 1.500 đồng chí, do đồng chí Hoàng Tiến Trình, Tỉnh ủy viên, Ủy viên quân sự trong Ủy ban cách mạng lâm thời làm Chi đội trưởng; đồng chí Nguyễn Mậu Kiện làm Chính trị viên. Sự ra đời của Lực lượng vũ trang tỉnh đã thôi thúc phong trào đấu tranh vũ trang quần chúng phát triển mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi hoàn toàn của cuộc tổng khởi nghĩa, chính quyền cả nước về tay Nhân dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Thanh Hóa cùng quân dân cả tỉnh chiến đấu 1.456 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 3.391 tên địch, bắt sống 2.326 tên, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của đối phương; huy động 56.792 thanh niên bổ sung cho bộ đội chủ lực, hơn 34 triệu ngày công phục vụ tiền tuyến. Riêng chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa huy động gần 11.000 xe đạp thồ, trên 1.300 thuyền và hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm – những đóng góp góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “ thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, quân và dân Thanh Hóa chiến đấu 9.983 trận, bắn rơi 376 máy bay (trong đó có 3 chiếc B52), bắn chìm 57 tàu chiến, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Qua các cuộc trường chinh kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có gần 700 nghìn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa tham gia chiến đấu, trên 280 nghìn người phục vụ chiến đấu, trong đó có hơn 55 nghìn người con thân yêu của Xứ Thanh đã cống hiến và hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc, trên 43 nghìn người đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường, “để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, Bắc Nam sum họp một nhà”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và của Tỉnh ủy, LLVT Thanh Hóa đã chủ động sắp xếp tổ chức lực lượng tinh gọn, phù hợp với bộ máy chính quyền hai cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những thời khắc khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, lực lượng vũ trang Thanh Hóa luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống của Nhân dân; luôn hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh ta đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất...; quân và dân Thanh Hóa đã được Bác Hồ tặng thưởng hai Cờ “Phục vụ tiền tuyến khá nhất”; có 222 tập thể và 98 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4.634 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Đặc biệt, trong buổi lễ trọng thể hôm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 80 năm - một chặng đường oanh liệt, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã viết nên những bản anh hùng ca, trang sử vàng bằng máu, mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh thầm lặng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù ở cương vị nào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ta luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, là tấm gương sáng ngời của phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đặt trọn niềm tin yêu vào lực lượng vũ trang tỉnh - lực lượng trung thành, quả cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đọc thư khen của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đối với LLVT tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc... Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền Biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Chủ động nghiên cứu, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng tổ chức quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; xây dựng LLVT tỉnh thực sự vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng sẵn sàng tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật; lãnh đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Giữ vững mối quan hệ, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị quốc tế, nâng cao vị thế của LLVT tỉnh trong giai đoạn mới.

