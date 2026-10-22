Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW

Chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu về chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời.”

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện các cơ quan hữu quan.

Tại cuộc làm việc, thay mặt cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo sơ kết thực hiện.

Sau khi triển khai, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Y tế cũng như các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết. Theo đồng chí, kết quả bước đầu rất tích cực, đáng ghi nhận và có chuyển biến thực chất trên tất cả các mục tiêu đề ra.

“Việc này thể hiện sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 72, một nghị quyết mang ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài với sự phát triển bền vững của đất nước,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo rất quyết liệt: phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả. Tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để nhân dân và xã hội thấy rõ được, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết quan trọng này. Phải lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết.

Triển khai Nghị quyết số 72 cần đặt trong tổng thể, xuyên suốt, đồng bộ với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cũng như sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những tháng cuối năm 2026 có nhiều nhiệm vụ quan trọng với khối lượng công việc rất lớn, trong đó phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 72.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu về chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang tư duy “chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời.” Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

“Tinh thần là khi triển khai thực hiện các Nghị quyết phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị,” đồng chí lưu ý.

Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế. Nhấn mạnh yêu cầu này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Y tế trong quý 4/2026 phải ban hành đầy đủ, đồng bộ các Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật, phân nhóm gói thầu và khung giá dịch vụ y tế; xóa bỏ triệt để cơ chế “xin-cho” và những quy định chồng chéo gây tâm lý e ngại cho các bệnh viện.

Đồng chí giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; ban hành hướng dẫn rõ ràng về việc trích lập, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: chấm dứt tình trạng “tự chủ nửa vời” hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế. Nhấn mạnh tính cấp thiết của hoàn thiện cơ chế này, đồng chí đề nghị trong quý 4/2026, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng phối hợp thực hiện.

Tại cuộc họp, đồng chí nhấn mạnh lại yêu cầu trong Nghị quyết số 72 đã nêu rõ, đó là việc cần phân loại rõ ràng: Cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ an sinh, khám chữa bệnh cơ bản do Ngân sách nhà nước bảo đảm; cơ sở đủ điều kiện mới thực hiện tự chủ cao. Ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị lớn và kinh phí phòng, chống dịch bệnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở

Về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đồng chí nhấn mạnh đây là vấn đề lớn, đồng thời đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế, xác định rõ cái gì phải làm ngay, cái gì làm theo lộ trình; đồng thời có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các Trạm y tế cơ sở (510 trạm y tế quân dân y) bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Nêu rõ hiện cả nước có 3.321 xã, phường, đồng chí lưu ý đặc biệt quan tâm nâng cấp các trạm y tế xã. Cùng với đó, việc nâng cấp 510 trạm y tế quân dân y theo kế hoạch cần được thực hiện đúng tiến độ, từ đó tạo nền tảng cho y tế quốc gia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Nhấn mạnh yêu cầu này, đồng chí đề nghị, những tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này cho những người dân còn lại theo kế hoạch, cố gắng đạt tối đa 100%.

“Những gì người dân chờ đợi, người dân cần thì phải làm đến nơi đến chốn. Một số địa phương đạt tỷ lệ chưa cao, đề nghị các đồng chí làm quyết liệt, phải hoàn thành chỉ tiêu, đồng thời phải có tổng kết rút kinh nghiệm để năm 2027 chủ động hơn.”

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao một số địa phương có cách làm sáng tạo khi huy động được các nhà tài trợ hỗ trợ những thuốc cơ bản cho người dân khi khám bệnh; cho rằng điều này góp phần phát huy tính hiệu quả của chính sách và cần được tổng kết để triển khai nhân rộng.

Đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải cam kết bảo đảm tối thiểu 30% ngân sách y tế địa phương dành cho y tế dự phòng và y tế cơ sở theo đúng Nghị quyết 72. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Trung ương xem xét, hỗ trợ, điều tiết.

Về nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng chí đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ phải rà soát toàn bộ chương trình, đề án, dự án, văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ việc nào phải hoàn thành trong năm 2026 và các năm tiếp theo, phải rất cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn.

“Không để tình trạng nhiệm vụ nhiều nhưng không rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính; tiến độ có nhưng không cho ra sản phẩm; sơ kết có nhưng chưa lượng hóa được kết quả đầu ra,” đồng chí nhấn mạnh và cho rằng hiện nay công tác xây dựng thể chế, pháp luật được hoàn thiện nhanh và kịp thời. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần phát huy năng lực thực thi, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cần được nêu cao.

Về nâng cao chất lượng nhân lực y tế, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở; sau khi hoàn thiện các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực, cần đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra ngay trong năm 2026 này.

Nhấn mạnh nếu không kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, liên thông đồng bộ sẽ gây ra lãng phí, đồng chí đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ, thông suốt với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại y tế cơ sở để triển khai hiệu quả Bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, Đơn thuốc điện tử, phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe của người dân theo vòng đời và giảm chi phí y tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027. “Để làm sao người dân đi khám bệnh chỉ cần mang theo Căn cước công dân, không phải mang sổ giấy hay làm lại các xét nghiệm không cần thiết,” đồng chí nêu; đồng thời đề nghị, trong năm nay, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kiên quyết không để tồn tại tình trạng các Bệnh viện cố tình “xét nghiệm lại” để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Theo đó công tác này cần được thực hiện kiên trì, bài bản, phổ cập lối sống có lợi cho sức khoẻ; tăng cường truyền thông sâu rộng về ý nghĩa của việc chủ động phòng bệnh, xây dựng văn hoá sức khỏe và các chính sách an sinh như miễn, giảm viện phí, khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân hiểu đúng, thông suốt, ủng hộ và thực hiện hiệu quả cao nhất và mục tiêu cuối cùng là người dân được phòng bệnh tốt hơn, được phát hiện bệnh sớm hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn, tuyến cơ sở mạnh hơn, đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác hơn và cơ sở điều trị tốt hơn được kết nối dữ liệu và sử dụng hiệu quả hơn.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan nhanh chóng chuyển các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm, tiến độ và điều kiện thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-so-ket-1-nam-thuc-hien-nghi-quyet-72-nqtw-post1143574.vnp