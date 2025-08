Thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Sáng 1/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương ven biển.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan và các xã, phường ven biển tham dự hội nghị.

Sau gần 8 năm Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu, công tác chống khai thác IUU trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến ngày 30/6/2025, cả nước có 81.719 tàu cá đăng ký, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); có 28.164 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT), đạt 99,06%.

Tình trạng tàu cá mất kết nối hành trình giảm đáng kể, 6 tháng đầu năm nay cả nước có 3.098 lượt tàu mất kết nối hành trình trên 6 giờ, giảm 5.833 lượt so với cùng kỳ; 24 lượt tàu mất kết nối quá 10 ngày, giảm 110 lượt so với cùng kỳ; có 4 lượt tàu cá vượt ranh giới khai thác trên biển, giảm 5 lượt so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Cùng với đó, công tác minh bạch, hợp pháp trong truy xuất nguồn gốc thủy sản được quan tâm, cả nước đã kiểm soát được 95.806 lượt tàu, với 28.981 tấn thủy sản được giám sát qua cảng, cấp 11.302 giấy biên nhận, 1.030 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản.

Từ năm 2024 đến nay, cả nước xử phạt 19/84 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 15 tỷ đồng; khởi tố 41 vụ hình sự theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao và đưa ra truy tố, xét xử công khai 11 vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tại tỉnh Thanh Hoá, công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Tính đến ngày 31/7, toàn tỉnh có 6.555 tàu cá, trong đó có 3.043 tàu cá đã đăng ký thực hiện đánh dấu và nhập vào hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase, tỉ lệ lắp thiết bị GSHT đạt 99,34%.

Tình trạng tàu cá trên địa bàn tỉnh mất kết nối hành trình có chiều hướng giảm. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 4.068 lượt tàu mất kết nối trên 6 giờ, đã xác minh, xử lý 2.396 lượt/510 tàu; còn 57 lượt/53 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, đã xác minh xử lý 28 lượt/25 tàu; 29/28 lượt tàu đang tiếp tục kiểm tra, theo dõi xác minh.

Cùng với đó, công tác giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu thông tin tàu cá trên hệ thống VNeID và thực thi pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã xử phạt 86 trường hợp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, việc chống khai thác IUU ở nước ta vẫn còn hạn chế. Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Điển hình là tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU nghiêm trọng tại địa phương còn hạn chế; các địa phương ven biển chưa có biện pháp mạnh yêu cầu các chủ tàu hoàn thành việc đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận hội nghị. (Ảnh: VGP)

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các ban, bộ, ngành và địa phương ven biển tổ chức quán triệt, phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành, kết quả đạt được để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không”; tiếp tục bố trí cao điểm, duy trì thường xuyên các lực lượng chức năng trên biển tại các vùng biển giáp ranh với nước ngoài có nhiều tàu cá Việt Nam hoạt động để bảo vệ ngư dân hoạt động đúng quy định, ngăn chặn kịp thời tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu sau hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại hội nghị trực tuyến vừa diễn ra, nhất là những công việc phải hoàn thành trước ngày 30/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải cụ thể hoá các nhiệm vụ bằng văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch hành động cao điểm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Quá trình thực hiện cần phát huy được vai trò của cấp xã, phường trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lê Hòa