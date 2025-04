Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các địa phương

Công nhân tại một doanh nghiệp ở Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 1 năm 2025 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các địa phương, ngành kinh tế.

Cụ thể, trong quý 1 năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 8,3 triệu đồng, tăng 131 nghìn đồng so với quý trước và tăng 720 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tăng 1,6% và tăng 9,5%.

Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).

Phân theo vùng kinh tế-xã hội, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động quý 1 tăng lên ở tất cả các vùng của cả nước; trong đó, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, và Đồng bằng sông Hồng là hai vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đạt 7,3 triệu đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng so với cùng kỳ năm trước, một số tỉnh trong vùng này ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như tại tỉnh Nghệ An là 7,2 triệu đồng, tăng 24,1% (tương ứng tăng 1,4 triệu đồng); tại Thanh Hóa là 7,8 triệu đồng, tăng 15,6% (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng); tại Quảng Bình là 7 triệu đồng, tăng 14,2% (tương ứng tăng 871 nghìn đồng).

Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, thu nhập bình quân tháng của lao động đạt 9,8 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 851 nghìn đồng).

Một số tỉnh ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như: Hưng Yên là 9,2 triệu đồng, tăng 11,5% (tương ứng tăng 949 nghìn đồng); Vĩnh Phúc 9,9 triệu đồng, tăng 11,5% (tương ứng tăng 1 triệu đồng); Hải Dương 8,8 triệu đồng, tăng 10,6% (tương ứng tăng 841 nghìn đồng).

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 tăng lên ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao nhất, đạt 4,9 triệu đồng, tăng 9,8% (tương ứng tăng 434 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ đạt 9,9 triệu đồng, tăng 9,2% (tương ứng tăng 832 nghìn đồng); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,1 triệu đồng, tăng 8,2% (tương ứng tăng 690 nghìn đồng).

Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải là 9,9 triệu đồng, tăng 12%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 12,3 triệu đồng, tăng 10,9%, tương ứng tăng 1,2 triệu đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,9 triệu đồng, tăng 9,8%, tương ứng tăng 434 nghìn đồng.

Cùng với đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 9,1 triệu đồng, tăng 8%, tương ứng tăng 667 nghìn đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,9 triệu đồng, tăng 6,1%, tương ứng tăng 800 nghìn đồng; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy là 9,4 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 508 nghìn đồng.

Cục Thống kê cũng cho biết, đến hết quý 1, lao động có việc làm cả nước đạt 51,9 triệu người, giảm 234 nghìn người, tương ứng giảm 0,4% so với quý trước và tăng 532,1 nghìn người, tương ứng tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động có việc làm khu vực thành thị là 20 triệu người (chiếm 38,6%), giảm 115,9 nghìn người so với quý trước và tăng 433,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm khu vực nông thôn là 31,8 triệu người, giảm 118,1 nghìn người so với quý trước và tăng 98,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Huy Minh, Phó ban Ban Thống kê dân số và lao động, Cục Thống kê cho biết, chuyển dịch lao động từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ nên năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua, mặc dù, đã cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm với tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực.

Tuy nhiên, mức năng suất lao động của Việt Nam hiện nay vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực./.

Theo TTXVN