Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại xã Hoằng Lộc

Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 500.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính, trong đó 300.000 hài cốt đã an táng nhưng chưa có thông tin đầy đủ, 200.000 hài cốt chưa được quy tập. Riêng tại Thanh Hóa, có tới 37.720 liệt sỹ chưa xác định được danh tính và hơn 39.000 trường hợp thân nhân cần thu nhận mẫu ADN. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin thông qua giám định ADN, lực lượng Công an Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sỹ từ cấp tỉnh đến cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đồng loạt triển khai đợt cao điểm rà soát, thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ. Trong đợt cao điểm đầu tiên diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2025, lực lượng chức năng đã thu nhận được mẫu ADN của 933 trường hợp là mẹ đẻ liệt sỹ và thân nhân cận huyết thống bên ngoại. Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đợt cao điểm thứ hai từ ngày 1/7 đến trước ngày 27/7/2025, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Đối tượng thu mẫu AND là toàn bộ thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin thuộc các nhóm còn lại chưa thu nhận.