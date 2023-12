Các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Sáng 19/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật là các cấp hội đã chủ động phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các vụ việc nổi cộm phát sinh tại cơ sở; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể hòa giải 286 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 60% tổ trưởng tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội ở thôn, xóm, bản do hội viên CCB đảm nhiệm vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt nhiều kết quả tích cực. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách - Xã hội hơn 1.911 tỷ đồng cho hội viên vay vốn. Hiện nay, 27 Hội CCB huyện, thị, thành phố đều thành lập được Câu lạc bộ “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Các thành viên tham gia câu lạc bộ đã giúp nhau về vốn, giống, phương tiện, vật tư, nguyên liệu; trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và trợ giúp pháp lý, giúp hội viên mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Bỉm Sơn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm bợ, dột nát, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng được 90 nhà, sửa chữa 15 nhà “nghĩa tình CCB” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngoài thực hiện tốt chỉ tiêu được giao, Hội CCB huyện Yên Định, thị xã Bỉm Sơn và Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã vận động thêm các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hỗ trợ thực hiện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu xóa nhà dột nát năm 2023.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2028”, các cấp hội đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức được 474 buổi nói chuyện truyền thống cho 118.893 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh nhân các ngày lễ, kỷ niệm và ngày khai giảng năm học mới. Tham gia bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu cho các tổ chức đảng kết nạp được 782 đảng viên mới.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nga Sơn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 59 tập thể, 99 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và ký giao ước thi đua giữa các cụm.

