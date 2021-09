Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP Thanh Hoá từ 0 giờ ngày 2-9

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân là trên hết, trước hết; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 07 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 02-9-2021 trên phạm vi toàn thành phố Thanh Hóa theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố, xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo sản xuất an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và các “điểm dịch” khác; tranh thủ từng phút, từng giờ xét nghiệm, truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”, “điểm dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch”, “điểm dịch” khai báo y tế và liên hệ để được xét nghiệm.

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương triển khai các phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy” (trừ các hoạt động ở Điều 1 Quyết định này). Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 diện rộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, trước hết là các cơ quan, đơn vị, địa bàn có các ca dương tính SARS-CoV-2 (F0).

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc ở nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như: trực lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại công sở.

Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành, đơn vị liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Ứng dụng công nghệ thông tin của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa và các cơ quan Báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.