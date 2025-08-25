Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 và thăm hỏi, động viên người dân sơ tán tránh trú bão

Ngay sau khi dự hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 5 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, sáng 25/8, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão tại hồ sông Mực, hồ Yên Mỹ; kiểm tra vùng trũng thấp ở xã Tượng Lĩnh và thăm hỏi người dân sơ tán tại Trường mầm non Quảng Nham, xã Tiên Trang.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại hồ Yên Mỹ.

Cùng đi kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các xã Như Thanh, Tượng Lĩnh, Tiên Trang.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại hồ sông Mực.

Đến kiểm tra tại hồ sông Mực và hồ Yên Mỹ - hai công trình thủy lợi lớn của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị quản lý thường trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời vận hành điều tiết an toàn công trình và vùng hạ du.

Đồng chí nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn hồ đập và tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra vận hành xả nước tại hồ Yên Mỹ.

Hồ Yên Mỹ thực hiện xả nước.

Vào thời điểm kiểm tra, mực nước hồ sông Mực ở cao trình 30,8m; mực nước ở hồ Yên Mỹ ở cao trình gần 18m, đơn vị quản lý đang thực hiện xả 3 cửa tràn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện với quản xứ giáo xứ Kiến An, xã Tượng Lĩnh.

Sau khi kiểm tra hai công trình thủy lợi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã đến kiểm tra tại khu dân cư thôn Kén, xã Tượng Lĩnh. Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa bão.

Nói chuyện với quản xứ giáo xứ Kiến An, xã Tượng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị quản xứ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực phòng, chống bão và sơ tán người khi xảy ra ngập lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi người dân đang tránh trú bão tại Trường mầm non Quảng Nham.

Trong chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác đã đến Trường mầm non Quảng Nham, xã Tiên Trang - nơi có hơn 20 hộ dân sinh sống gần bờ biển được sơ tán đến để tránh bão.

Ghi nhận tinh thần chủ động ứng phó bão của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Tiên Trang cần tiếp tục bảo đảm hậu cần, nơi ở tạm cho Nhân dân, nhất là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, không để ai thiếu thốn trong thời gian tránh trú bão. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở, triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Minh Hiếu