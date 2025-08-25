Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5

Tối 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5 năm 2025 (bão Kajiki). Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và một số địa bàn trọng điểm...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được tỉnh Thanh Hóa kết nối trực tuyến đến tất cả 166 xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình mưa bão tại tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 5, từ 10h sáng nay 25/8, khu vực Thanh Hóa bắt đầu có mưa và gió lớn; khu vực ven biển đã có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8.

Mực nước các sông, hồ trên địa bàn tỉnh dần dâng cao; 4 hồ lớn gồm Cửa Đạt, Yên Mỹ, Đồng Chùa, Sông Mực đang điều tiết để đảm bảo an toàn. Mực nước trên các triền sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Cầu Chày, sông Yên tiếp tục dâng cao. Tại khu vực ven biển có sóng to và nước dâng cao, ở khu vực Sầm Sơn là 1,5m, khu vực Nghi Sơn từ 2-3m.

Lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-180mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như trạm khí tượng Bái Thượng 192mm, Cửa Đạt 184mm...

Đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh dự hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức 8 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đi chỉ đạo ứng phó tại 8 khu vực trọng điểm xung yếu. Trong đó, 3 đoàn kiểm tra tại khu vực miền núi; 5 đoàn kiểm tra tại khu vực đồng bằng ven biển.

Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân, là khu vực trọng điểm miền núi của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trực tiếp chỉ đạo và thành lập 2 tổ công tác trực tiếp tại địa bàn 2 khu vực miền núi cao là Mường Lát và Quan Sơn.

Toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo sơ tán 2.465 hộ/8.805 khẩu ở khu vực ven biển. Đến chiều nay, số lượng người dân được sơ tán tăng so với 8h sáng cùng ngày là 1.382 hộ/4.802 khẩu. Các đơn vị, địa phương đã đảm bảo các điều kiện về hậu cần, sinh hoạt cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân bị đói, bị rét, nhất là trẻ em, người già và phụ nữ.

Cùng với đó, tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện để sơ tán dân tại 21 xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất với 614 hộ/2.626 nhân khẩu đến nơi an toàn, trọng tâm là các khu vực Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước trước đây.

Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa tập trung lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, kè, cống, nhất là 4,5km đê biển Quảng Nham là điểm xung yếu. Bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức canh gác, hướng dẫn tại các khu vực ngập úng, các ngầm tràn, nhất là khu vực đô thị. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại; không chủ quan lơ là trong phòng chống bão và sau bão.

Để đảm bảo chỉ huy, thông tin liên lạc thông suốt, toàn tỉnh đã bố trí 17 máy thông tin 15W và cấp sim điện thoại vệ tinh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Doãn Anh khẳng định, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động phát hiện và xử lý tình huống, nhất là các trọng điểm đê điều, hồ đập, giao thông nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại trung tâm chỉ huy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Thanh Hóa trong việc chủ động lập Ban Chỉ huy tiền phương tại khu vực trọng điểm miền núi của tỉnh. Đây là kinh nghiệm, sáng kiến mà các địa phương khác có thể tham khảo, áp dụng trong công tác chỉ đạo và ứng phó với thiên tai trên địa bàn địa phương mình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục nắm chắc, nắm sát tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động các phương án phòng chống, ứng phó, với tinh thần tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Dự báo lượng mưa từ đêm 25/8 đến trưa 26/8 sẽ tập trung ở vùng núi tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Ngay từ tối nay, các địa phương khẩn trương khắc phục hệ thống điện lưới, viễn thông bị ảnh hưởng bởi bão số 5; huy động lực lượng kịp thời tiêu úng bảo vệ hoa màu.

Các địa phương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, những thiệt hại vượt quá khả năng của địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ theo quy định. Trước mắt, các địa phương tập trung chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng, không để người dân thiếu ăn, đói rét. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục kịp thời các thiệt hại về nhà cửa và các công trình trường học bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Doãn Anh chỉ đạo các địa phương của tỉnh sau hội nghị trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã có ý kiến chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão đến lãnh đạo chủ chốt của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão lũ.

Lê Hợi