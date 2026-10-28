Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật hợp tác quốc phòng với Saudi Arabia và Pakistan

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10 đã thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp định Quốc phòng chung Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh khu vực.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Levent Gumrukcu cho biết, hiệp định là bước đi hướng tới một khuôn khổ an ninh khu vực dựa trên đối thoại, lòng tin và trách nhiệm chung. Theo ông, ba nước muốn chủ động phối hợp giải quyết các thách thức an ninh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những giải pháp từ bên ngoài khu vực.

Ông Gumrukcu nhấn mạnh, hiệp định mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Ông khẳng định: “Thỏa thuận này hướng đến sự hội nhập hơn là xây dựng khối trong khu vực, bao hàm tầm nhìn toàn diện hơn là chia rẽ”.

Về nội dung hợp tác, hiệp định đề cập đến việc tăng cường tham vấn an ninh, phối hợp giữa lực lượng vũ trang, trao đổi nhân sự, tổ chức huấn luyện và tập trận chung. Ba nước cũng dự kiến mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bao gồm sản xuất chung, chia sẻ công nghệ, hỗ trợ hậu cần và phối hợp chống khủng bố.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay bác bỏ nhận định cho rằng, hiệp định có thể trở thành một liên minh thay thế NATO. Ông khẳng định thỏa thuận không làm thay đổi các nghĩa vụ quốc tế hiện có của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như không ảnh hưởng đến chủ quyền, chính sách đối ngoại và quốc phòng của các bên tham gia.

Theo ông Gumrukcu, hiệp định cũng để ngỏ khả năng kết nạp thêm thành viên. Các quốc gia muốn tham gia phải đáp ứng những nguyên tắc được quy định trong văn kiện và nhận được sự đồng thuận của cả ba nước sáng lập. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc gia nhập của thành viên mới còn cần được Quốc hội nước này chấp thuận.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện chưa có kế hoạch triển khai quân sự cụ thể trong khuôn khổ hiệp định. Mọi quyết định liên quan đến việc đưa lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ra nước ngoài sau khi thỏa thuận có hiệu lực sẽ phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp nước này.

Thu Uyên