Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng

Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) Badr về hợp tác quốc phòng tại thủ đô Doha của Qatar, trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông và những bất ổn an ninh thúc đẩy các nước tăng cường năng lực quân sự và đa dạng hóa quan hệ đối tác chiến lược.

Theo Bộ Quốc phòng Qatar, thỏa thuận hướng tới thúc đẩy sản xuất quốc phòng, nâng cao năng lực quân sự, tăng cường đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sáng kiến này sẽ giúp các bên kết hợp thế mạnh công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực tự chủ và đáp ứng nhu cầu của các nước đối tác.

Các chuyên gia nhận định mỗi nước có thể đóng góp những thế mạnh riêng. Thổ Nhĩ Kỳ có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, kinh nghiệm công nghệ và khả năng tích hợp hệ thống; Pakistan và Indonesia sở hữu năng lực sản xuất, lực lượng lao động có kỹ năng và thị trường nội địa lớn; trong khi Qatar có tiềm lực tài chính và nhu cầu đầu tư đáng kể. Sự kết hợp này có thể hình thành chuỗi cung ứng tích hợp, giúp các bên cùng phát triển, sản xuất và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự, qua đó giảm chi phí và tạo thêm việc làm.

Thỏa thuận Badr cũng mở rộng những hợp tác song phương vốn có. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang triển khai dự án đóng tàu chiến, trong đó một phần sản lượng được thực hiện tại Pakistan; Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia hợp tác phát triển xe tăng. Qatar cũng đã đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một thập kỷ qua.

Sáng kiến Badr được đưa ra sau khi Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước Mecca về Phòng thủ chung hồi tháng 8, cam kết coi cuộc tấn công nhằm vào một bên là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên. Tuy nhiên, khác với thỏa thuận này, Sáng kiến Badr tập trung vào hợp tác công nghiệp, không thiết lập cam kết phòng thủ chung.

Các chuyên gia cho rằng hai sáng kiến phản ánh xu hướng hình thành mạng lưới hợp tác an ninh liên kết từ vùng Vịnh tới Nam Á và Đông Nam Á. Dù vậy, việc đa dạng hóa đối tác không đồng nghĩa các nước từ bỏ quan hệ lâu dài với Mỹ. Thay vào đó, mục tiêu là tăng quyền chủ động về an ninh, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và củng cố khả năng tự đáp ứng nhu cầu quốc phòng.

Ngọc Liên