Thiệu Hóa: Khẩn trương hoàn thiện các công trình đầu tư công trong quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp

Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa về sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, huyện Thiệu Hóa đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình đầu tư công; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục triển khai các công trình, dự án đúng kế hoạch, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng gián đoạn hoặc lãng phí nguồn lực.

Công trình lớp học tại Trường THCS thị trấn Vạn Hà đang được khẩn trương hoàn thiện.

Việc sáp nhập 22 xã, thị trấn để hình thành 5 đơn vị hành chính cấp xã mới đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc rà soát, điều chỉnh toàn diện danh mục các chương trình, dự án đầu tư công đang triển khai trên địa bàn. Trên tinh thần chủ động, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng phương án phân loại, chuyển tiếp các dự án theo nguyên tắc bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư, không để xảy ra đình trệ hoặc gián đoạn do tác động của việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính.

Các xã mới có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng và kế thừa toàn bộ danh mục công trình, dự án, kế hoạch vốn và nghĩa vụ tài chính từ các xã cũ, bao gồm cả việc thanh toán, quyết toán, xử lý kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán. Với các công trình do huyện quyết định đầu tư, nếu dự án nằm trên địa bàn một xã mới, xã đó tiếp nhận và tiếp tục triển khai. Nếu dự án trải rộng trên nhiều xã mới, việc tiếp nhận được phân chia theo địa bàn và khối lượng thực hiện. Các dự án không có cấu thành xây dựng như: các dự án về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thống kê đất đai, kế hoạch sử dụng đất... sẽ được giải ngân dứt điểm trước ngày 30/6/2025 hoặc chia về các xã mới để tiếp tục triển khai.

Đối với các công trình, dự án do tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng giao huyện làm chủ đầu tư sẽ được bàn giao về các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền. Việc bàn giao bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, hạn chế phát sinh thủ tục, tránh thất thoát và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 796 dự án, công trình đầu tư công thuộc diện chuyển tiếp sau sáp nhập, với tổng mức đầu tư gần 4.588 tỷ đồng. Trong đó, 208 dự án được đề xuất chuyển cho cấp tỉnh tiếp tục quản lý (9 dự án do cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và 199 dự án do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư) và 588 dự án do cấp xã trước đây phê duyệt được đề xuất chuyển giao cho 5 xã mới quản lý.

Các xã mới sẽ tiếp nhận số lượng lớn dự án, trong đó, xã Thiệu Hóa tiếp nhận 133 dự án với tổng mức đầu tư hơn 306 tỷ đồng; xã Thiệu Toán tiếp nhận 126 dự án với mức đầu tư hơn 191 tỷ đồng; các xã Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Trung tiếp nhận từ 79 đến 126 dự án, tổng vốn từ 103 đến 171 tỷ đồng mỗi xã. Ngoài ra, các dự án thuộc các xã Tân Châu và Thiệu Giao được bàn giao về TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa hoàn thiện những hạng mục cuối cùng phấn đấu khánh thành trong tháng 6/2025.

Tính đến nay, huyện đã giải ngân được khoảng 1.825 tỷ đồng, phần vốn còn lại cần bố trí theo tổng mức đầu tư là 2.792 tỷ đồng (trong đó 2.424 tỷ đồng được đề xuất bàn giao về cấp tỉnh và 368 tỷ đồng được đề xuất bàn giao về các xã mới quản lý). Để đảm bảo tính liên tục, các xã mới sẽ tiếp nhận nguyên trạng các công trình theo địa bàn, tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại, bao gồm thanh toán, quyết toán, xử lý tồn đọng và kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa khẳng định, việc chuyển tiếp các công trình đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy. Tất cả quy trình bàn giao, tiếp nhận đều được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch, tránh thất thoát và phát sinh thủ tục không cần thiết.

Với tinh thần chủ động, huyện Thiệu Hóa đang tập trung hoàn thiện các thủ tục bàn giao, chuyển tiếp dự án đầu tư công; đồng thời nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo từng công trình được tiếp nối, không bị đứt gãy sau sắp xếp hành chính. Đây là giải pháp để huyện ổn định tổ chức, giữ nhịp phát triển và tạo nền tảng cho giai đoạn vận hành chính quyền hai cấp theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ và gần dân hơn.

Thanh Mai (CTV)