Thị xã Nghi Sơn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Những tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện. Nhận diện những hạn chế, phát huy thế mạnh, dư địa phát triển, thị xã Nghi Sơn đang quyết liệt đẩy mạnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm về đích cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra.

UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức thành công không gian trưng bày sản phẩm OCOP tại Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, tạo thuận lợi cho các chủ thể OCOP giới thiệu, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu về sản xuất của thị xã Nghi Sơn đạt kết quả khả quan, điển hình như sản xuất công nghiệp tăng 6,79% so với cùng kỳ. Dịch vụ, thương mại tăng 13,7% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, thành lập mới 87 doanh nghiệp, đạt 52,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Thị xã đã bàn giao mặt bằng hơn 207ha tại 29 dự án, đạt 53,59% kế hoạch. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.060 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 945,5 tỷ đồng, đạt 96% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 62% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 150% so với cùng kỳ.

Với nhiệm vụ XDNTM, UBND thị xã đã làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng tiêu chí, từng công việc và thời gian hoàn thành cho các phòng, ban, ngành và các xã Hải Nhân, Tân Trường, Trường Lâm và Phú Lâm năm 2024. Đến nay, thị xã đã có 7/13 xã đạt chuẩn NTM. UBND thị xã cũng đã hướng dẫn các chủ thể xây dựng hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024 cho 9 sản phẩm, trong đó có 1 sản phẩm OCOP 3 sao đánh giá lại và 8 sản phẩm đánh giá mới, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thị xã lên 34 sản phẩm, trong đó có 28 sản phẩm 3 sao, 6 sản phẩm 4 sao. Cùng với các chỉ tiêu về kinh tế, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thị xã đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Từ kết quả đạt được, thị xã Nghi Sơn đã phân tích, nhận định nhóm 20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt kế hoạch, như: thu nhập bình quân đầu người, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn hằng năm, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập... Cùng với đó là những nhóm chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực, phấn đấu cao mới có thể hoàn thành kế hoạch như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân; tổng huy động vốn đầu tư phát triển; GPMB; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tham gia BHYT...

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, các xã, phường đang nỗ lực nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định rõ và có giải pháp sát sao đối với mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành năm 2024 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Một số nhiệm vụ được thị xã Nghi Sơn ưu tiên tập trung cao như đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất là các dự án được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án chuyển tiếp, các dự án đầu tư công năm 2024, các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án, như: Đường bộ ven biển, Tiểu dự án phát triển các Đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; Khu tái định cư Hải Hà tại Xuân Lâm, Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, Nhà máy hóa chất Đức Giang.

Cùng với đó, thị xã cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; rà soát, xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ đầu tư, công tác GPMB để đấu giá thu tiền sử dụng đất tại các mặt bằng khu dân cư theo kế hoạch giao năm 2024, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý thu ngân sách và quản lý thu chi trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Bách Nguyên