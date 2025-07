Lan tỏa phong trào “Thi đua quyết thắng” ở Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua phong trào “Thi đua quyết thắng” của Ban Chỉ huy Biên phòng (BCHBP) Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn luôn được giữ vững, trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường tại phường Hải Thượng.

BCHBP Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển phía Nam của tỉnh Thanh Hóa, với chiều dài chính diện là 21,5km đường biển. Đồng thời, phụ trách địa bàn phường Hải Bình và phường Nghi Sơn, nằm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và khu vực cảng, vùng nước cảng nội địa Thanh Hóa với chiều dài khoảng 22,5km; có 12 cảng biển lớn nhỏ, 841 phương tiện với 2.719 lao động hoạt động trên biển.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Chính trị viên BCHBP Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết: Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào “Thi đua quyết thắng”, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thi đua khen thưởng và phong trào “Thi đua quyết thắng”. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm, xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác khen thưởng được chú trọng, gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất, khen thưởng phong trào thi đua với khen thưởng tổ chức đảng và tổ chức quần chúng hằng năm, từ đó tạo sức lan tỏa, khích lệ phong trào thi đua rộng khắp trong đơn vị.

Nét nổi bật của phong trào “Thi đua quyết thắng” trong những năm qua đó là đơn vị luôn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn, đơn vị trong các ngày lễ, tết. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ về “Huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Đề án “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”...

Từ đầu năm 2025 đến nay, BCHBP Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện và ngư dân các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Ủy ban châu Âu (EC) được 15 buổi với hơn 1.300 người dân tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các phường được 32 giờ với 1.360 lượt người nghe. Triển khai cho 120 phương tiện (trên 15m) ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác hải sản trên biển; trao, tặng 100 ảnh Bác Hồ, 200 lá cờ Tổ quốc, phát 1.150 tờ rơi cho các chủ phương tiện và ngư dân; phối hợp với Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức mở 2 lớp đào tạo thuyền trưởng tàu cá hạng III cho 75 học viên.

Song song với đó, để cửa khẩu cảng luôn được thông suốt và an toàn, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính biên phòng điện tử cảng biển và tăng cường đối ngoại biên phòng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho 472 phương tiện với 8.509 thuyền viên, trong đó có 394 phương tiện nước ngoài. Xuất cảnh cho 499 phương tiện, với 9.403 thuyền viên, trong đó 400 phương tiện nước ngoài. Cấp 19 thị thực, trong đó có 3 dán, 16 rời, 326 thẻ đi bờ, 20 thẻ xuống tàu.

Các phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bộ đội biên phòng xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân được duy trì, tạo sức lan tỏa trong đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới biển Nghi Sơn.

Với những thành tích trên, BCHBP Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng Cờ thi đua, Danh hiệu đơn vị quyết thắng, Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Tiến Đông