Thị xã Bỉm Sơn sẵn sàng cho Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội 2024

Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội là hoạt động văn hoá truyền thống của thị xã Bỉm Sơn. Lễ hội không chỉ thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc mà còn phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Nhân dân địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản hoàn tất, thị xã Bỉm Sơn đã sẵn sàng cho Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội 2024.

Tại Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2024 sẽ có vở chèo “Huyền thoại công chúa đèo Ba Dội”, tái hiện Tiên chúa Liễu Hạnh giáng trần.

Theo kế hoạch, Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2024 sẽ được thị xã Bỉm Sơn tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2/4 đến ngày 4/4/2024 (tức là từ ngày 24/2 đến ngày 26/2 âm lịch). Phần hội được tổ chức từ ngày 2/4 đến ngày 3/4/2024 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc như kéo co, thi nấu cơm, cờ tướng, hội hầu văn thánh.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2024.

Chính lễ diễn ra vào sáng ngày 4/4/2024, bao gồm các hoạt động như: Lễ dâng hương, đánh trống khai hội, thực hiện nghi thức tế lễ, lễ rước bóng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, rước kiệu Hoàng Đế Quang Trung lên nhà bia Ba Dội về đền Chín Giếng và hoàn vị. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, trong đó có vở chèo “Huyền thoại công chúa đèo Ba Dội”, tái hiện Tiên chúa Liễu Hạnh giáng trần.

Thành viên Ban Tổ chức lễ hội triển khai các phần việc chuẩn bị cho Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội năm 2024.

Để chuẩn bị cho Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội diễn ra an toàn, thành công, tạo ấn tượng đẹp đối với du khách thập phương, Ban Tổ chức Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đơn vị thành viên liên quan. Trong đó, Ban Tổ chức lễ hội chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị lễ hội, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia lễ hội; bố trí hệ thống âm thanh phù hợp đặt trong khuôn viên đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng nhằm phục vụ tốt việc tuyên truyền các hoạt động tại lễ hội; chỉnh trang khuôn viên các di tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn, đường lên nhà bia Ba Dội; tổ chức thành công các hoạt động phần hội đảm bảo vui tươi, an toàn; thiết lập án thờ, mâm lễ trên lễ đài và các điều kiện khác phục vụ cho việc đón tiếp đại biểu.

Thành viên Ban Tổ chức lễ hội cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên đền Sòng Sơn.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tuyên truyền trực quan để quảng bá rộng rãi về các di tích lịch sử văn hóa và Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2024 của thị xã Bỉm Sơn.

Các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó, các phòng, ban, ngành chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Bắc Sơn triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực bãi đỗ xe khoa học không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường vào khu di tích đền Sòng Sơn.

Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội tuyên truyền các hộ kinh doanh tại đền Sòng Sơn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội là lễ hội thường niên, được tổ chức với quy mô cấp huyện. Đây là dịp để Nhân dân và du khách thập phương tri ân công đức của Thánh mẫu Liễu Hạnh, đồng thời là dịp để thị xã Bỉm Sơn quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người Bỉm Sơn đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Hà Nghĩa (CTV)