Thị xã Bỉm Sơn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Phường Ngọc Trạo là địa bàn trung tâm của thị xã Bỉm Sơn có diện tích tự nhiên 286,72ha, với 2.298 hộ, 8.240 nhân khẩu. Những năm qua, UBND phường đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai.

Công chức địa chính phường Ngọc Trạo giải quyết thủ tục hồ sơ lĩnh vực đất đai cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Ninh Nhất, cho biết: Năm 2023 phường Ngọc Trạo là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch được giao. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, UBND phường đã tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã với UBND phường trong lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai đến từng người dân trong địa bàn; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật đất đai nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa.

Thời gian tới, UBND phường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã hướng dẫn UBND các phường, xã quy trình đấu giá QSDĐ công ích 5% và vượt 5% do UBND phường quản lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người đang thuê đất và Nhà nước; đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường xem xét, giải quyết kịp thời kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân trong công tác cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Theo báo cáo kết quả rà soát đến hết tháng 3/2024 của thị xã Bỉm Sơn, trên địa bàn thị xã có tổng số GCNQSDĐ nông nghiệp cần cấp lần đầu là 3.273 GCN, đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân là 3.273 GCN (đạt 100% so với số GCN cần cấp); số GCNQSDĐ lâm nghiệp cần cấp 1.018 GCN, số GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 1.018 GCN (đạt 100% so với số GCN cần cấp). Đối với GCNQSDĐ ở cần cấp là 13.599 GCN, số GCN đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân là 13.553 GCN (đạt 99,66% so với số GCN cần cấp); trong đó đất ở tại nông thôn đã cấp 1.176/1.176 GCN, đạt 100% so với số GCN cần cấp; đất ở tại đô thị đã cấp 12.370/12.416, đạt 99,63% so với số GCN cần cấp.

Đối với đất ở, hiện nay nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa đề nghị cấp GCN, hoặc thuộc các trường hợp người SDĐ đã mất, nay phải phân chia thừa kế nhưng các đồng thừa kế chưa thống nhất; diện tích đất tăng nhiều so với giấy tờ về QSDĐ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi công nhận QSDĐ nhưng các hộ không thống nhất; đất không phù hợp với quy hoạch SDĐ; đất đang còn tranh chấp; hộ SDĐ đi làm ăn xa, không ổn định nên không có đủ thông tin về chủ SDĐ; đất chuyển quyền nhiều lần nhưng không còn giấy tờ mua bán; đất xây dựng nhà ở trái phép trên đất lưu không; đất có nguồn gốc được UBND các xã, phường cho mượn; đất giao trái thẩm quyền nhưng phiếu thu tiền không ghi nội dung thu tiền SDĐ... Điều này đang gây trở ngại với công tác quản lý đất đai tại các địa phương, dễ phát sinh các tranh chấp liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, đăng ký đất đai và đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 3860/KH-UBND ngày 16/11/2023 về thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ lần đầu, cấp GCN sau dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã và ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao trách nhiệm trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất phục vụ việc cấp GCNQSDĐ cho người dân; về hướng dẫn quy trình thực hiện xác định lại nguồn gốc SDĐ đối với các trường hợp thu hồi, cấp đổi lại GCNQSDĐ có nguồn gốc đất Nông trường Hà Trung...; đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo cấp GCNQSDĐ và giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng ban; thành lập tổ giúp việc của ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm tổ trưởng, các thành viên tổ giúp việc từ trưởng các phòng, ban chuyên môn cho đến chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã, phường với mục tiêu hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện cấp GCNQSDĐ và thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai có liên quan.

Ngoài ra, thị xã cũng cụ thể hóa các thủ tục hành chính, quy định pháp luật về cấp GCN, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích SDĐ thành trình tự cụ thể, đơn giản, dễ hiểu và mô hình sẽ triển khai, thông tin, niêm yết tại tất cả các xã, phường, từng khu phố để hỗ trợ người dân được tiếp cận, nắm bắt và thực hiện thủ tục đất đai một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa thị xã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã. UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo, tiếp nhận đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ của người dân để xác định nguồn gốc, thời điểm SDĐ, xác định tính hợp pháp của đất, phù hợp với quy hoạch... đăng ký đất đai để lập hồ sơ, trình UBND thị xã cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp đủ điều kiện.

Bài và ảnh: Công Quang