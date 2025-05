Thi Tốt nghiệp THPT năm 2025: Đề thi sẽ được in trên khổ giấy A3

Đề thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ được in trên khổ giấy A3 thay vì khổ A4 như mọi năm. Đây là thông tin vừa được Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, 27/5, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

Thí sinh kiểm tra niêm phong, bảo mật đề thi trước khi bóc đề môn Ngữ văn. (Ảnh: TTXVN)

Ông Chương cho hay các năm trước, đề thi được in trên khổ A4 nên một đề thi thường có 4 đến 5 trang, gây nhiều khó khăn trong in sao và khả năng rủi ro thiếu trang. Vì vậy, việc chuyển đề thi sang khổ A3 sẽ giúp cho việc in ấn thuận lợi hơn, giảm thiểu rủi ro do giảm số trang.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra trong các ngày 26 và 27/6. Đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Vì vậy, nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh học theo chương trình 2006 thi xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hai đề thi riêng theo hai chương trình cho hai nhóm thí sinh. Các thí sinh thi theo chương trình 2006 sẽ thi ở điểm thi riêng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay kỳ thi có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi và tăng khoảng 100.000 em so với năm 2024, trong đó có khoảng 25.000 em thi theo chương trình 2006./.

Theo TTXVN