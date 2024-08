“Thi đua khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và là nguồn động lực, truyền cảm hứng tới toàn thể người lao động”

Đó là lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiên Phong - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua số 13 được diễn ra tại Công ty Điện lực Thanh Hóa vào chiều 16/8 vừa qua.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụm thi đua số 13 tỉnh Thanh Hóa gồm các đơn vị: Công ty Điện lực Thanh Hóa, Viễn thông Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa, Công ty Bảo Việt Thanh Hóa, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thanh Hóa, Công ty Bảo Minh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng Cụm thi đua số 13 năm 2024 phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng Cụm thi đua số 13 đã nêu lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1/5/1952: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công nhân viên và người lao động các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, Cụm thi đua số 13 nói riêng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã đạt được những thành tích, kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh. Trưởng Cụm thi đua số 13 cũng đề nghị tại Hội nghị này, các đơn vị tích cực tham gia thảo luận, đề ra giải pháp thiết thực nhất để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cụm.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 nêu rõ: Các đơn vị trong Cụm luôn bám sát, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động đồng bộ, linh hoạt, kịp thời đưa ra các giải pháp trước tình hình kinh tế khó khăn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, bộ, ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Duy trì sản xuất kinh doanh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, giữ vững, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương và tỉnh phát động như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”... đã động viên, cổ vũ cán bộ, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng ngay từ đầu năm 2024 lãnh đạo các đơn vị đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khơi dậy và phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát động nhiều đợt thi đua xung kích tập trung vào hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần tăng trưởng doanh thu các dịch vụ, đồng thời đã phát hiện được những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc để tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ngoài các phong trào thi đua, từng đơn vị trong cụm cũng đã xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành hoạt động góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của ngành đề ra... Bên cạnh đó, luôn giữ vững truyền thống, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đại diện đơn vị trong Cụm tham gia Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại và cùng bàn phương hướng, nhiệm vụ cũng như đưa ra giải pháp trọng tâm cho các tháng còn lại của năm 2024.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại và cùng bàn phương hướng, nhiệm vụ cũng như đưa ra giải pháp trọng tâm cho các tháng còn lại của năm 2024. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các đề án, nghị quyết, dự án, chương trình mục tiêu, công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để hoàn thành kế hoạch trong năm với chất lượng, hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; kêu gọi hưởng ứng thiết thực cuộc vận động “người Việt dùng hàng Việt” để từ đó nhân rộng và áp dụng mô hình này đến người dân trong cụm ủng hộ lẫn nhau.

Đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua cụ thể: Thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024”; “Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024”; Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà máy điện Hàm Rồng, 55 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 70 năm ngày truyền thống ngành điện cách mạng Việt Nam; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”; “Tiết kiệm điện - thành thói quen trong công sở và sinh hoạt”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “hai giỏi” trong nữ công nhân lao động; “xanh - sạch - đẹp” tại nơi làm việc; các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên như: “Tuần lễ hồng”; “Bữa cơm Công đoàn”...

Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác khen thưởng hàng quý cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội. Ngoài ra, khen thưởng cho các đơn vị ngoài ngành đã có thành tích giúp Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội như thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động CBNV ủng hộ quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo thư kêu gọi của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; trợ cấp cho con CBCNV bị dị tật, chất độc màu da cam; giúp đỡ các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ các quỹ từ thiện, khuyến khích, động viên con em CBCNV có thành tích học tập tốt...

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã cử lực lượng CBCNV tham gia vào đội xung kích của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; hỗ trợ, thăm hỏi động viên người lao động các Công ty Điện lực đến từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, miền Nam thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để dự án về đích đúng tiến độ.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Tiên Phong – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, phần tham luận, đề xuất của đơn vị trong Cụm thi đua số 13 tại Hội nghị, các đồng chí Đinh Tiên Phong - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Lê Ngọc Khánh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số 13, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính chỉ đạo để Cụm tập trung nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2024 cũng như những năm tiếp theo, đó là: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và áp dụng Luật Thi đua khen thưởng; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị doanh nghiệp; phát huy thành tích tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thi đua thực sự là nguồn động lực, truyền cảm hứng tới toàn thể người lao động; nhân rộng điển hình tiên tiến, động viên, học tập lẫn nhau.

Từ các nội dung trong phát động thi đua năm 2024, trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đề xuất của các đơn vị và chỉ đạo của Hội đồng, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đưa ra tại Hội nghị, Cụm thi đua số 13 quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu là Cụm có nhiều gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua mạnh mẽ, tiêu biểu trong tỉnh Thanh Hóa.

Thu Hường (PC Thanh Hóa)